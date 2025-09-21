ЗСУ знищили російського "термінатора на гусеницях", захищеного від радіації

Бійці 412 полку безпілотних систем Nemesis знищили російську інженерну машину розгородження ІМР-3М, яка мала б забезпечувати просування ворожих моторизованих підрозділів у наступі.

Джерело: повідомлення 412 полку у соцмережах

Деталі: ІМР-3М – спеціальна броньована машина, призначена для розчищення шляхів: вона може прокладати дороги через мінні поля, прибирати завали та виконувати інші інженерні завдання.

ІМР-3М обладнана бульдозерним відвалом, кулеметом та захистом від наслідків ядерного удару, що робить її особливо цінною для ворога. У російських військах техніку називають "термінатором на гусеницях".

Машина здатна самостійно долати мінні загородження й має потужне бронювання. З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ візуально підтвердили знищення лише двох одиниць ІМР-3М, остання з яких була ліквідована понад рік тому.

Передісторія: