ЗСУ знищили російського "термінатора на гусеницях", захищеного від радіації

Ольга КацімонНеділя, 21 вересня 2025, 12:25
ЗСУ знищили російського термінатора на гусеницях, захищеного від радіації
Бійці 412 полку безпілотних систем Nemesis знищили російську інженерну машину розгородження ІМР-3М, яка мала б забезпечувати просування ворожих моторизованих підрозділів у наступі.

Джерело: повідомлення 412 полку у соцмережах

Деталі: ІМР-3М – спеціальна броньована машина, призначена для розчищення шляхів: вона може прокладати дороги через мінні поля, прибирати завали та виконувати інші інженерні завдання.

ІМР-3М обладнана бульдозерним відвалом, кулеметом та захистом від наслідків ядерного удару, що робить її особливо цінною для ворога. У російських військах техніку називають "термінатором на гусеницях".

Машина здатна самостійно долати мінні загородження й має потужне бронювання. З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ візуально підтвердили знищення лише двох одиниць ІМР-3М, остання з яких була ліквідована понад рік тому.

Передісторія:

  • 21 вересня бійці спецпідрозділу ГУР МО "Примари" оприлюднили відео знищення техніки російських окупаційних військ у Криму.

