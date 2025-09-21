Все разделы
ВСУ уничтожили российского "терминатора на гусеницах", защищённого от радиации

Ольга КацимонВоскресенье, 21 сентября 2025, 12:25
ВСУ уничтожили российского терминатора на гусеницах, защищённого от радиации
Скриншот

Бойцы 412 полка беспилотных систем Nemesis уничтожили российскую инженерную машину разграждения ИМР-3М, которая должна была бы обеспечивает продвижение вражеских моторизованных подразделений в наступлении.

Источник: сообщение 412 полка в соцсетях

Детали: ИМР-3М - специальная бронированная машина, предназначенная для расчистки путей: она может прокладывать дороги через минные поля, убирать завалы и выполнять другие инженерные задачи.

ИМР-3М оснащена бульдозерным отвалом, пулемётом и защитой от последствий ядерного удара, что делает её особенно ценной для врага. В российских войсках технику называют "терминатором на гусеницах".

Машина способна самостоятельно преодолевать минные заграждения и имеет мощное бронирование. С начала полномасштабного вторжения ВСУ визуально подтвердили уничтожение лишь двух единиц ИМР-3М, последняя из которых была ликвидирована более года назад.

Предистория:

  • 21 сентября бойцы спецподразделения ГУР МО "Призраки" обнародовали видео уничтожения техники российских оккупационных войск в Крыму.

армияроссийско-украинская войнаоружие
