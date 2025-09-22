На Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
У ніч на 22 вересня Київська область зазнала чергової російської атаки. У кількох районах горять житлові будинки, один чоловік отримав осколкове поранення.
Джерело: начальник Київської ОВА Микола Калашник
Пряма мова: У Бориспільському районі унаслідок атаки загорівся триповерховий житловий будинок. Також виникла пожежа у двох приватних будинках".
Деталі: За даними Калашника, оперативні служби вже працюють над ліквідацією пожеж.
Оновлено о 04:55. У Бориспільському районі під час обстрілу осколкове поранення плеча отримав 32-річний чоловік.
У Обухівському районі внаслідок збиття ворожої цілі уламки впали на багатоповерховий незаселений будинок.
Крім того, у Вишгородському районі зафіксована пожежа лісової підстилки, а у Фастівському – загорівся приватний будинок.
Оновлено о 13.20: Вдень очільник ОВА уточнив, що наслідки ворожої атаки було зафіксовано у пʼяти районах області.
У Бориспільському районі ліквідовано пожежа приватного будинку. Ще пʼять будинків пошкоджено. Вибито шибки у чотириповерхівці. Пошкоджено автомобілі.
У найбільш постраждалому будинку вдалося уникнути трагедії завдяки тому, що уся родина спустилася вчасно в підвал та залишилася неушкодженою. Урятуватися вдалося й улюблениці — домашній кішці, зазначив Калашник.
В Обухівському районі пошкоджено вікна у незаселеному житловому багатоповерховому будинку.
У Фастівському районі ліквідували пожежа приватного будинку.
У Вишгородському районі ліквідовано пожежу в лісі.
У Броварському районі було пошкоджено вежу звʼязку.
Передісторія:
- У ніч на 22 вересня в Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через дронову атаку РФ на Україну. По ворожих цілях працювали сили ППО.