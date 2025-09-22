Усі розділи
Іван Д'яконовПонеділок, 22 вересня 2025, 03:30
На Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
Фото: Київська ОВА

У ніч на 22 вересня Київська область зазнала чергової російської атаки. У кількох районах горять житлові будинки, один чоловік отримав осколкове поранення.

Джерело: начальник Київської ОВА Микола Калашник

Пряма мова: У Бориспільському районі унаслідок атаки загорівся триповерховий житловий будинок. Також виникла пожежа у двох приватних будинках".

Деталі: За даними Калашника, оперативні служби вже працюють над ліквідацією пожеж.

Оновлено о 04:55. У Бориспільському районі під час обстрілу осколкове поранення плеча отримав 32-річний чоловік.

Фото: КОВА

У Обухівському районі внаслідок збиття ворожої цілі уламки впали на багатоповерховий незаселений будинок.

Фото: КОВА

Крім того, у Вишгородському районі зафіксована пожежа лісової підстилки, а у Фастівському – загорівся приватний будинок.

Оновлено о 13.20: Вдень очільник ОВА уточнив, що наслідки ворожої атаки було зафіксовано у пʼяти районах області.

У Бориспільському районі ліквідовано пожежа приватного будинку. Ще пʼять будинків пошкоджено. Вибито шибки у чотириповерхівці. Пошкоджено автомобілі.

У найбільш постраждалому будинку вдалося уникнути трагедії завдяки тому, що уся родина спустилася вчасно в підвал та залишилася неушкодженою. Урятуватися вдалося й улюблениці — домашній кішці, зазначив Калашник.

 

В Обухівському районі пошкоджено вікна у незаселеному житловому багатоповерховому будинку.

У Фастівському районі ліквідували пожежа приватного будинку.

У Вишгородському районі ліквідовано пожежу в лісі.

У Броварському районі було пошкоджено вежу звʼязку.

Передісторія: 

  • У ніч на 22 вересня в Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через дронову атаку РФ на Україну. По ворожих цілях працювали сили ППО.

