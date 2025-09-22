В Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина

В ночь на 22 сентября Киевская область подверглась очередной российской атаке. В нескольких районах горят жилые дома, один человек получил осколочное ранение.

Источник: начальник Киевской ОВА Николай Калашник

Прямая речь: В Бориспольском районе в результате атаки загорелся трехэтажный жилой дом. Также возник пожар в двух частных домах".

Реклама:

Детали: По данным Калашника, оперативные службы уже работают над ликвидацией пожаров.

Обновлено в 04:55. В Бориспольском районе во время обстрела осколочное ранение плеча получил 32-летний мужчина.

Фото: КОВА

В Обуховском районе в результате сбивания вражеской цели обломки упали на многоэтажный незаселенный дом.

РЕКЛАМА:

Фото: КОВА

Фото: КОВА

Кроме того, в Вышгородском районе зафиксирован пожар лесной подстилки, а в Фастовском – загорелся частный дом.

Обновлено в 13.20: Днем глава ОВА уточнил, что последствия вражеской атаки были зафиксированы в пяти районах области.

В Бориспольском районе ликвидирован пожар частного дома. Еще пять домов повреждены. Выбиты стекла в четырехэтажке. Повреждены автомобили.

В наиболее пострадавшем доме удалось избежать трагедии благодаря тому, что вся семья вовремя спустилась в подвал и осталась невредимой. Спастись удалось и любимице — домашней кошке, отметил Калашник.

В Обуховском районе повреждены окна в незаселенном жилом многоэтажном доме.

В Фастовском районе ликвидировали пожар частного дома.

В Вышгородском районе ликвидирован пожар в лесу.

В Броварском районе была повреждена вышка связи.

Предыстория: