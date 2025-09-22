Усі розділи
Кожен шостий нафтовий танкер у світі належить до російського "тіньового флоту" – NYT

Іван Д'яконовПонеділок, 22 вересня 2025, 03:52
Фото: УП

Росія зуміла обійти західні санкції, створивши "тіньовий флот" нафтових танкерів. За оцінками, близько 17% від усіх діючих суден такого класу використовується для перевезення російської нафти.

Джерело: The New York Times

Деталі: Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Захід запровадив низку санкцій, покликаних обмежити прибутки Кремля від експорту нафти. Однак РФ швидко налагодила нову схему заробітку: вона зібрала флот старих суден із непрозорою структурою власності, які таємно доставляють нафту до Китаю, Індії та інших віддалених ринків.

За підрахунками S&P Global Market Intelligence, на початку 2025 року цей "тіньовий флот" налічував близько 940 суден – на 45 % більше, ніж роком раніше. Його частка становить приблизно 17 % від усього світового танкерного флоту.

Багато з цих суден працюють без належного страхування, часто змінюють прапори, подають неправдиві дані про місцезнаходження та здійснюють перевантаження нафти в морі. Це ускладнює відстеження походження нафти та контроль за дотриманням санкцій.

За даними S&P, середній вік суден становить близько 20 років, порівняно з 13 роками для нафтового флоту в цілому. 

"Відсутність страхування в поєднанні з дуже старими суднами збільшує ризик екологічної катастрофи", – сказала Наталія Гозак, директор офісу Greenpeace Україна.

Крім того, деякі з цих суден підозрюються у підводному саботажі – пошкодженні трубопроводів або кабелів.

"Багато хто хоче зробити найпростішу частину – накласти санкції. Але насправді ми створили ще більшу проблему. Санкції не виводять їх з бізнесу. Вони виводять їх з легального бізнесу", – наголосив експерт з морської безпеки та засновник дослідницької фірми I.R. Consilium Ян Ралбі.

Передісторія: 

  • 12 вересня висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас повідомила, що Євросоюз фіналізує роботу над 19-м пакетом санкцій, задля додаткових обмежень на російські продажі нафти, "тіньовий флот" танкерів та банків.
  • 19 вересня стало відомо, що американські сенатори розробили нове законодавство, яке має значно розширити санкції США щодо "тіньового флоту" російських нафтових танкерів.
  • "Європейська правда" з посиланням на головну речницю Єврокомісії Паулу Піньо повідомила про затвердження пропозиції щодо нового – 19-го – пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

Росіянафтасанкціїфлот
