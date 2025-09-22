Каждый шестой нефтяной танкер в мире принадлежит российскому "теневому флоту" – NYT
Россия сумела обойти западные санкции, создав "теневой флот" нефтяных танкеров. По оценкам, около 17% от всех действующих судов такого класса используется для перевозки российской нефти.
Источник: The New York Times
Детали: После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Запад ввел ряд санкций, призванных ограничить доходы Кремля от экспорта нефти. Однако РФ быстро наладила новую схему заработка: она собрала флот старых судов с непрозрачной структурой собственности, которые тайно доставляют нефть в Китай, Индию и другие отдаленные рынки.
По подсчетам S&P Global Market Intelligence, в начале 2025 года этот "теневой флот" насчитывал около 940 судов — на 45 % больше, чем годом ранее. Его доля составляет примерно 17 % от всего мирового танкерного флота.
Многие из этих судов работают без надлежащего страхования, часто меняют флаги, подают ложные данные о местонахождении и осуществляют перегрузку нефти в море. Это затрудняет отслеживание происхождения нефти и контроль за соблюдением санкций.
По данным S&P, средний возраст судов составляет около 20 лет, по сравнению с 13 годами для нефтяного флота в целом.
"Отсутствие страхования в сочетании с очень старыми судами увеличивает риск экологической катастрофы", – сказала Наталья Гозак, директор офиса Greenpeace Украина.
Кроме того, некоторые из этих судов подозреваются в подводном саботаже – повреждении трубопроводов или кабелей.
"Многие хотят сделать самую простую часть – наложить санкции. Но на самом деле мы создали еще большую проблему. Санкции не выводят их из бизнеса. Они выводят их из легального бизнеса", – подчеркнул эксперт по морской безопасности и основатель исследовательской фирмы I.R. Consilium Ян Ралби.
Предыстория:
- 12 сентября высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила, что Евросоюз завершает работу над 19-м пакетом санкций, предусматривающим дополнительные ограничения на российские продажи нефти, "теневой флот" танкеров и банки.
- 19 сентября стало известно, что американские сенаторы разработали новое законодательство, которое должно значительно расширить санкции США в отношении "теневого флота" российских нефтяных танкеров.
- "Европейская правда" со ссылкой на главного спикера Еврокомиссии Паулу Пиньо сообщила об утверждении предложения о новом – 19-м – пакете санкций Евросоюза против России.