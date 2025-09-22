Каждый шестой нефтяной танкер в мире принадлежит российскому "теневому флоту" – NYT

Россия сумела обойти западные санкции, создав "теневой флот" нефтяных танкеров. По оценкам, около 17% от всех действующих судов такого класса используется для перевозки российской нефти.

Источник: The New York Times

Детали: После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Запад ввел ряд санкций, призванных ограничить доходы Кремля от экспорта нефти. Однако РФ быстро наладила новую схему заработка: она собрала флот старых судов с непрозрачной структурой собственности, которые тайно доставляют нефть в Китай, Индию и другие отдаленные рынки.

По подсчетам S&P Global Market Intelligence, в начале 2025 года этот "теневой флот" насчитывал около 940 судов — на 45 % больше, чем годом ранее. Его доля составляет примерно 17 % от всего мирового танкерного флота.

Многие из этих судов работают без надлежащего страхования, часто меняют флаги, подают ложные данные о местонахождении и осуществляют перегрузку нефти в море. Это затрудняет отслеживание происхождения нефти и контроль за соблюдением санкций.

По данным S&P, средний возраст судов составляет около 20 лет, по сравнению с 13 годами для нефтяного флота в целом.

"Отсутствие страхования в сочетании с очень старыми судами увеличивает риск экологической катастрофы", – сказала Наталья Гозак, директор офиса Greenpeace Украина.

Кроме того, некоторые из этих судов подозреваются в подводном саботаже – повреждении трубопроводов или кабелей.

"Многие хотят сделать самую простую часть – наложить санкции. Но на самом деле мы создали еще большую проблему. Санкции не выводят их из бизнеса. Они выводят их из легального бизнеса", – подчеркнул эксперт по морской безопасности и основатель исследовательской фирмы I.R. Consilium Ян Ралби.

