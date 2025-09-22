Усі розділи
У Запоріжжі завершили рятувальні роботи: 3 загиблих, серед травмованих – неповнолітній

Ірина БалачукПонеділок, 22 вересня 2025, 13:04
У Запоріжжі завершили рятувальні роботи: 3 загиблих, серед травмованих – неповнолітній
Фото ДСНС

Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи після масованого російського авіаудару по Запоріжжю – ворожа атака забрала життя 3 людей, ще 2 мешканців травмовані.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "Внаслідок атаки загинули троє людей: дві жінки 40 та 79 років та 77-річний чоловік. Крім того, 20-річний та 17-річний хлопці отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до лікарні". 

Фото ДСНС

Деталі: 5 громадянам надали допомогу психологи ДСНС. 

 
Фото ДСНС

Зазначається, що ворожа авіабомба зруйнувала приватний житловий будинок та пошкодила сусідні будівлі.

Вогнеборці ліквідували займання 2-поверхової будівлі та 5 автомобілів.

"Піротехнічний підрозділ обстежив територію влучання на наявність вибухонебезпечних предметів", – підсумували в ДСНС.

Передісторія: 

Запоріжжяобстрілжертви
