Росія скинула 10 КАБів на Запоріжжя: 3 людини загинули, 4 поранені

Близько о пів на пʼяту ранку 22 вересня російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі, внаслідок чого були знищені та пошкоджені автомобілі, виникли пожежі; три людини загинули, четверо поранені.

Джерело: начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров та ДСНС в Telegram

Пряма мова: "Росіяни скерували на місто щонайменше 5 авіабомб. Атакували обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості".

Деталі: За словами Федорова, внаслідок атаки нищено і пошкодженого автівки. Вирують пожежі.

Пізніше він повідомив, що "щонайменше 10 КАБів долетіли до 3 районів Запоріжжя".

Фото: Запорізька ОВА

Оновлено: О шостій ранку Федоров повідомив, що внаслідок російського обстрілу загинула жінка.

О 06:40 начальник ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до двох.

"Двоє людей загинули, двоє поранені. Один з поранених у тяжкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу", – повідомив Федоров.

Доповнено: В ефірі марафону новин він зазначив, що поранені уже 4 людини, одна з них у важкому стані.

У ДСНС додали, що під завалами зруйнованого приватного будинку може бути людина.

О 8 ранку в ДСНС повідомили, що дістали з-під завалів приватного будинку у Запоріжжі загиблу жінку, таким чином кількість жертв цього російського удару зросла до трьох.

Фото ДСНС

"Окреме влучання спричинило пожежу на парковці: горіла двоповерхова будівля та п’ять авто на площі 100 кв. м. На місцях ударів працюють рятувальники, медики, психологи та піротехніки ДСНС", – додали у службі.

Фото ДСНС

