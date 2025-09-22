Росія скинула 10 КАБів на Запоріжжя: 3 людини загинули, 4 поранені
Близько о пів на пʼяту ранку 22 вересня російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі, внаслідок чого були знищені та пошкоджені автомобілі, виникли пожежі; три людини загинули, четверо поранені.
Джерело: начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров та ДСНС в Telegram
Пряма мова: "Росіяни скерували на місто щонайменше 5 авіабомб. Атакували обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості".
Деталі: За словами Федорова, внаслідок атаки нищено і пошкодженого автівки. Вирують пожежі.
Пізніше він повідомив, що "щонайменше 10 КАБів долетіли до 3 районів Запоріжжя".
Оновлено: О шостій ранку Федоров повідомив, що внаслідок російського обстрілу загинула жінка.
О 06:40 начальник ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до двох.
"Двоє людей загинули, двоє поранені. Один з поранених у тяжкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу", – повідомив Федоров.
Доповнено: В ефірі марафону новин він зазначив, що поранені уже 4 людини, одна з них у важкому стані.
У ДСНС додали, що під завалами зруйнованого приватного будинку може бути людина.
О 8 ранку в ДСНС повідомили, що дістали з-під завалів приватного будинку у Запоріжжі загиблу жінку, таким чином кількість жертв цього російського удару зросла до трьох.
"Окреме влучання спричинило пожежу на парковці: горіла двоповерхова будівля та п’ять авто на площі 100 кв. м. На місцях ударів працюють рятувальники, медики, психологи та піротехніки ДСНС", – додали у службі.
Передісторія:
- У ніч на 22 вересня в Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через дронову атаку РФ на Україну. По ворожих цілях працювали сили ППО.
- На Київщині внаслідок чергової російської атаки у кількох районах горять житлові будинки, один чоловік отримав осколкове поранення.
- Близько четвертої ранку 22 вересня російські безпілотники атакували Суми. Внаслідок трьох влучань у Ковпаківському районі міста спалахнули пожежі, пошкоджені промислові об’єкти та будівля закладу освіти. Одна людина дістала поранення.