В Запорожье завершили спасательные работы: 3 погибших, среди травмированных – несовершеннолетний

Спасатели завершили аварийно-спасательные работы после массированного российского авиаудара по Запорожью – вражеская атака унесла жизни 3 человек, еще 2 жителя травмированы.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "В результате атаки погибли три человека: две женщины 40 и 79 лет и 77-летний мужчина. Кроме того, 20-летний и 17-летний юноши получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу".

Фото ГСЧС

Детали: 5 гражданам оказали помощь психологи ГСЧС.

Фото ГСЧС

Отмечается, что вражеская авиабомба разрушила частный жилой дом и повредила соседние здания.

Пожарные ликвидировали возгорание 2-этажного здания и 5 автомобилей.

"Пиротехническое подразделение обследовало территорию попадания на наличие взрывоопасных предметов", – подытожили в ГСЧС.

Предыстория: