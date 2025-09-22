В Запорожье завершили спасательные работы: 3 погибших, среди травмированных – несовершеннолетний
Спасатели завершили аварийно-спасательные работы после массированного российского авиаудара по Запорожью – вражеская атака унесла жизни 3 человек, еще 2 жителя травмированы.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно служба: "В результате атаки погибли три человека: две женщины 40 и 79 лет и 77-летний мужчина. Кроме того, 20-летний и 17-летний юноши получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу".
Детали: 5 гражданам оказали помощь психологи ГСЧС.
Отмечается, что вражеская авиабомба разрушила частный жилой дом и повредила соседние здания.
Пожарные ликвидировали возгорание 2-этажного здания и 5 автомобилей.
"Пиротехническое подразделение обследовало территорию попадания на наличие взрывоопасных предметов", – подытожили в ГСЧС.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что Россия сбросила 10 КАБов на Запорожье, в результате чего 3 человека погибли и 4 получили ранения.