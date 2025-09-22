Усі розділи
Сирський: На Добропільському напрямку українська армія за добу звільнила 1,3 км²

Олександр ШумілінПонеділок, 22 вересня 2025, 15:28
Сирський: На Добропільському напрямку українська армія за добу звільнила 1,3 км²
Фото: DeepState

На Добропільському напрямку в Донецькій області українським Силам оборони протягом доби вдалося відновити контроль над 1,3 км² території, яку раніше окупували російські війська.

Джерело: повідомлення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, аналітичного проєкту DeepState

Дослівано: "Сили оборони України продовжують дії на Добропільському напрямку. Наші воїни просуваються вперед.

Минулої доби відновлено контроль над 1,3 км², проведено пошук та знищення противника на території 2,1 км² Покровського району Донецької області. Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 м до 2,5 км".

Деталі: Сирський додав, що в ході бойових дій знищено 43 окупанти, а загальні втрати противника – 65 осіб. Загалом же, за словами головнокомандувача, за час операції на цьому напрямку, станом на 22 вересня, звільнено 164,5 км², 180,8 км² – зачищено від ДРГ противника.

"Відновлено контроль над сімома населеними пунктами, зачищено від ДРГ противника – дев’ять", - написав він.

Водночас вранці 22 вересня DeepState повідомив, що окупанти мали просування у Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Передісторія:

  • У суботу 20 вересня DeepState повідомив, що російські окупаційні війська просунулися на трьох напрямках, зокрема – у Запорізькій області, на Дніпропетровщині та Донеччині.

