Сырский: На Добропольском направлении украинская армия за сутки освободила 1,3 км²

На Добропольском направлении в Донецкой области украинским Силам обороны в течение суток удалось восстановить контроль над 1,3 км² территории, ранее оккупированной российскими войсками.

Источник: сообщение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, аналитического проекта DeepState

Исследовано: "Силы обороны Украины продолжают действия на Добропольском направлении. Наши воины продвигаются вперед.

За прошедшие сутки восстановлен контроль над 1,3 км², проведен поиск и уничтожение противника на территории 2,1 км² Покровского района Донецкой области. Штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 200 м до 2,5 км".

Детали: Сырский добавил, что в ходе боевых действий уничтожено 43 оккупанта, а общие потери противника – 65 человек. В целом же, по словам главнокомандующего, за время операции на этом направлении, по состоянию на 22 сентября, освобождено 164,5 км², 180,8 км² – зачищено от ДРГ противника.

"Восстановлен контроль над семью населенными пунктами, зачищено от ДРГ противника – девять", – написал он.

В то же время утром 22 сентября DeepState сообщил, что оккупанты продвигались в Запорожской и Днепропетровской областях.

Предыстория: