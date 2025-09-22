Сырский: На Добропольском направлении украинская армия за сутки освободила 1,3 км²
На Добропольском направлении в Донецкой области украинским Силам обороны в течение суток удалось восстановить контроль над 1,3 км² территории, ранее оккупированной российскими войсками.
Источник: сообщение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, аналитического проекта DeepState
Исследовано: "Силы обороны Украины продолжают действия на Добропольском направлении. Наши воины продвигаются вперед.
За прошедшие сутки восстановлен контроль над 1,3 км², проведен поиск и уничтожение противника на территории 2,1 км² Покровского района Донецкой области. Штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 200 м до 2,5 км".
Детали: Сырский добавил, что в ходе боевых действий уничтожено 43 оккупанта, а общие потери противника – 65 человек. В целом же, по словам главнокомандующего, за время операции на этом направлении, по состоянию на 22 сентября, освобождено 164,5 км², 180,8 км² – зачищено от ДРГ противника.
"Восстановлен контроль над семью населенными пунктами, зачищено от ДРГ противника – девять", – написал он.
В то же время утром 22 сентября DeepState сообщил, что оккупанты продвигались в Запорожской и Днепропетровской областях.
Предыстория:
- В субботу, 20 сентября, DeepState сообщил, что российские оккупационные войска продвинулись по трем направлениям, в частности – в Запорожской области, Днепропетровской и Донецкой областях.