Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка, де візьме участь у 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Деталі: У вівторок після обіду Зеленський виступить на засіданні Ради Безпеки ООН з обговорення російської війни проти України, у середу вранці – у на загальних дебатах Генасамблеї.

Також у вівторок планується зустріч з президентом США Дональдом Трампом та інші двосторонні переговори.

Також на полях Генасамблеї відбудеться саміт щодо повернення українських дітей, викрадених Росією, та п’ятий саміт Кримської платформи, зокрема за участю першої леді Олени Зеленської.

Оновлено: Згодом Зеленський опублікував відео прибуття в Нью-Йорк.

Пряма мова: "Разом із першою леді України та командою прибули в Нью-Йорк для участі в Генеральній Асамблеї ООН, першому саміті на рівні лідерів нашої Коаліції за повернення дітей та щорічному саміті Кримської платформи, який у 2025-му вперше відбудеться на глобальному майданчику, щоб підкреслити глобальність змін, які були викликані цією війною – війною, яку Росія почала в Криму.