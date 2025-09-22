Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский прибыл в Нью-Йорк – СМИ

Татьяна ОлейникПонедельник, 22 сентября 2025, 22:54
Зеленский прибыл в Нью-Йорк – СМИ
Зеленский. Фото - Patrick van Katwijk/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Источник: "Укринформ", "Суспільне", Зеленский в Telegram

Детали: Во вторник после обеда Зеленский выступит на заседании Совета Безопасности ООН по обсуждению российской войны против Украины, в среду утром – в общих дебатах Генассамблеи.

Реклама:

Также во вторник планируется встреча с президентом США Дональдом Трампом и другие двусторонние переговоры.

Также на полях Генассамблеи состоится саммит по возвращению украинских детей, похищенных Россией, и пятый саммит Крымской платформы, в частности с участием первой леди Елены Зеленской.

Обновлено: Позже Зеленский опубликовал видео прибытия в Нью-Йорк.

РЕКЛАМА:

Прямая речь: "Вместе с первой леди Украины и командой прибыли в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, первом саммите на уровне лидеров нашей Коалиции за возвращение детей и ежегодном саммите Крымской платформы, который в 2025 году впервые состоится на глобальной площадке, чтобы подчеркнуть глобальность изменений, вызванных этой войной – войной, которую Россия начала в Крыму.

ЗеленскийООНСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
На ЗАЭС произошел блэкаут – десятый за время оккупации россиянами
Трамп в ООН: Европа "финансирует войну против себя", покупая энергоресурсы у России
Более 2 недель боролись за жизнь: в Киеве умерла 24-летняя роженица, пострадавшая в результате атаки РФ
Открыли двери для Путина: три африканских страны заявили о выходе из МУС
Генштаб подтвердил поражение важных объектов в России и Крыму
видеоВ Киеве впервые перекрыли Крещатик для минуты молчания: как это было
Все новости...
Зеленский
Встреча с Трампом и выступление в Совбезе ООН: стала известна программа Зеленского в Нью-Йорке
Зеленский встретился с Келлогом: говорили о ситуации на фронте и закупке оружия у США
Андрей Садовый: Проблема украинских политиков в том, что они хотят и славы, и денег
Последние новости
20:53
Трамп сказал, что поговорит с Орбаном о покупке российской нефти
20:42
Зеленский начал встречу с Трампом
20:28
Спрятала тела в чемодане: в Новой Зеландии суд признал виновной женщину, убившую двух своих детей
20:09
В Германии – очередные повреждения на железной дороге, начали расследование
20:07
Удар дронами – и рекорд: экспорт нефти РФ достиг максимума за 16 месяцев
20:03
"Украинская правда" второй год подряд стала самым популярным новостным сайтом – исследование
19:52
Мандзын выиграл суперспринт на чемпионате Украины по летнему биатлону
19:27
Местные бюджеты собрали 29,7 миллиардов гривен земельного налога
19:11
В Никополе от обстрелов россиян погибла женщина
19:07
"Ударил в лицо и выбил зубы": ООН опубликовала показания гражданских украинцев, находившихся в неволе в РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: