Зеленский прибыл в Нью-Йорк – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Детали: Во вторник после обеда Зеленский выступит на заседании Совета Безопасности ООН по обсуждению российской войны против Украины, в среду утром – в общих дебатах Генассамблеи.

Также во вторник планируется встреча с президентом США Дональдом Трампом и другие двусторонние переговоры.

Также на полях Генассамблеи состоится саммит по возвращению украинских детей, похищенных Россией, и пятый саммит Крымской платформы, в частности с участием первой леди Елены Зеленской.

Обновлено: Позже Зеленский опубликовал видео прибытия в Нью-Йорк.

Прямая речь: "Вместе с первой леди Украины и командой прибыли в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, первом саммите на уровне лидеров нашей Коалиции за возвращение детей и ежегодном саммите Крымской платформы, который в 2025 году впервые состоится на глобальной площадке, чтобы подчеркнуть глобальность изменений, вызванных этой войной – войной, которую Россия начала в Крыму.