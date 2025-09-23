Аеропорти Данії та Норвегії призупиняли роботу через появу "великих дронів"
Увечері 22 вересня повітряний простір над столицями Данії та Норвегії був порушений невідомими безпілотниками, що призвело до повного закриття аеропортів у Копенгагені та Осло.
Джерело: Reuters, шведське видання Aftonbladet, норвезьке видання Verdens Gang
Деталі: Поліція Копенгагена повідомила, що йдеться про два-три великі безпілотники. На місці події проводять масштабну поліцейську операцію.
Кілька рейсів були скасовані. Кілька рейсів також перенаправлені в аеропорт Мальме.
Речник аеропорту підтвердив Reuters, що весь рух було зупинено, але відмовився від подальших коментарів.
Оновлено: Близько 23:00 за місцевим часом одному з літаків довелося здійснити екстрену посадку попри закриття повітряного простору. Причиною стала нестача пального для перенаправлення до іншого летовища.
Схожа ситуація виникла і в столиці Норвегії. Близько 21:00 за місцевим часом військові зафіксували дрони над військовим об'єктом – фортецею Акерсхус в Осло. У відповідь поліція Норвегії розпочала операцію та повідомила про затримання двох громадян Сінгапуру у зв'язку з інцидентом.
Пізніше, о 23:30, кілька дронів було зафіксовано і над аеропортом Осло Гардермуен. Спочатку весь рух транспорту був перенаправлений на одну злітно-посадкову смугу. Однак, за годину після повторної появи безпілотника, аеропорт був повністю закритий.
"Повітряний простір над аеропортом Осло закрито через нове виявлення дрона", – цитує Verdens Gang менеджера з комунікацій аеропорту Моніку Фастінг.
Передісторія:
- 19 вересня три російських винищувач МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії і залишалися там близько дванадцяти хвилин.
- Пізніше того ж дня Польща також повідомила, що два російські літаки низько пролетіли над буровою платформою Petrobaltic в Балтійському морі, порушивши зону безпеки над нею.
- 21 вересня два німецькі винищувачі Eurofighter були підняті в повітря для перехоплення російського військового літака-розвідника Іл-20М над Балтійським морем.