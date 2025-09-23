Аеропорти Данії та Норвегії призупиняли роботу через появу "великих дронів"

Увечері 22 вересня повітряний простір над столицями Данії та Норвегії був порушений невідомими безпілотниками, що призвело до повного закриття аеропортів у Копенгагені та Осло.

Джерело: Reuters, шведське видання Aftonbladet, норвезьке видання Verdens Gang

Деталі: Поліція Копенгагена повідомила, що йдеться про два-три великі безпілотники. На місці події проводять масштабну поліцейську операцію.

Кілька рейсів були скасовані. Кілька рейсів також перенаправлені в аеропорт Мальме.

Речник аеропорту підтвердив Reuters, що весь рух було зупинено, але відмовився від подальших коментарів.

Оновлено: Близько 23:00 за місцевим часом одному з літаків довелося здійснити екстрену посадку попри закриття повітряного простору. Причиною стала нестача пального для перенаправлення до іншого летовища.

Схожа ситуація виникла і в столиці Норвегії. Близько 21:00 за місцевим часом військові зафіксували дрони над військовим об'єктом – фортецею Акерсхус в Осло. У відповідь поліція Норвегії розпочала операцію та повідомила про затримання двох громадян Сінгапуру у зв'язку з інцидентом.

Пізніше, о 23:30, кілька дронів було зафіксовано і над аеропортом Осло Гардермуен. Спочатку весь рух транспорту був перенаправлений на одну злітно-посадкову смугу. Однак, за годину після повторної появи безпілотника, аеропорт був повністю закритий.

"Повітряний простір над аеропортом Осло закрито через нове виявлення дрона", – цитує Verdens Gang менеджера з комунікацій аеропорту Моніку Фастінг.

Передісторія: