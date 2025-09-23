Аэропорты Дании и Норвегии приостанавливали работу из-за появления "больших дронов"

Вечером 22 сентября воздушное пространство над столицами Дании и Норвегии было нарушено неизвестными беспилотниками, что привело к полному закрытию аэропортов в Копенгагене и Осло.

Источник: Reuters, шведское издание Aftonbladet, норвежское издание Verdens Gang

Детали: Полиция Копенгагена сообщила, что речь идет о двух-трех крупных беспилотниках. На месте происшествия проводят масштабную полицейскую операцию.

Несколько рейсов были отменены. Несколько рейсов также перенаправлены в аэропорт Мальме.

Представитель аэропорта подтвердил Reuters, что все движение было остановлено, но отказался от дальнейших комментариев.

Обновлено: Около 23:00 по местному времени одному из самолетов пришлось совершить экстренную посадку несмотря на закрытие воздушного пространства. Причиной стала нехватка топлива для перенаправления в другой аэропорт.

Похожая ситуация возникла и в столице Норвегии. Около 21:00 по местному времени военные зафиксировали дроны над военным объектом – крепостью Акерсхус в Осло. В ответ полиция Норвегии начала операцию и сообщила о задержании двух граждан Сингапура в связи с инцидентом.

Позже, в 23:30, несколько дронов было зафиксировано и над аэропортом Осло Гардермуэн. Сначала все движение транспорта было перенаправлено на одну взлетно-посадочную полосу. Однако, через час после повторного появления беспилотника, аэропорт был полностью закрыт.

"Воздушное пространство над аэропортом Осло закрыто из-за нового обнаружения дрона", – цитирует Verdens Gang менеджера по коммуникациям аэропорта Монику Фастинг.

