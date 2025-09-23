Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Аэропорты Дании и Норвегии приостанавливали работу из-за появления "больших дронов"

Татьяна Олейник, Иван ДьяконовВторник, 23 сентября 2025, 03:12
Аэропорты Дании и Норвегии приостанавливали работу из-за появления больших дронов
Foto: Steven Knap/Ritzau Scanpix

Вечером 22 сентября воздушное пространство над столицами Дании и Норвегии было нарушено неизвестными беспилотниками, что привело к полному закрытию аэропортов в Копенгагене и Осло.

Источник: Reuters, шведское издание Aftonbladet, норвежское издание Verdens Gang

Детали: Полиция Копенгагена сообщила, что речь идет о двух-трех крупных беспилотниках. На месте происшествия проводят масштабную полицейскую операцию.

Реклама:

Несколько рейсов были отменены. Несколько рейсов также перенаправлены в аэропорт Мальме.

Представитель аэропорта подтвердил Reuters, что все движение было остановлено, но отказался от дальнейших комментариев.

Обновлено: Около 23:00 по местному времени одному из самолетов пришлось совершить экстренную посадку несмотря на закрытие воздушного пространства. Причиной стала нехватка топлива для перенаправления в другой аэропорт.

РЕКЛАМА:

Похожая ситуация возникла и в столице Норвегии. Около 21:00 по местному времени военные зафиксировали дроны над военным объектом – крепостью Акерсхус в Осло. В ответ полиция Норвегии начала операцию и сообщила о задержании двух граждан Сингапура в связи с инцидентом.

Позже, в 23:30, несколько дронов было зафиксировано и над аэропортом Осло Гардермуэн. Сначала все движение транспорта было перенаправлено на одну взлетно-посадочную полосу. Однако, через час после повторного появления беспилотника, аэропорт был полностью закрыт.

"Воздушное пространство над аэропортом Осло закрыто из-за нового обнаружения дрона", – цитирует Verdens Gang менеджера по коммуникациям аэропорта Монику Фастинг.

Предыстория:

ДанияНорвегия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
На ЗАЭС произошел блэкаут – десятый за время оккупации россиянами
Трамп в ООН: Европа "финансирует войну против себя", покупая энергоресурсы у России
Более 2 недель боролись за жизнь: в Киеве умерла 24-летняя роженица, пострадавшая в результате атаки РФ
Открыли двери для Путина: три африканских страны заявили о выходе из МУС
Генштаб подтвердил поражение важных объектов в России и Крыму
видеоВ Киеве впервые перекрыли Крещатик для минуты молчания: как это было
Все новости...
Дания
Полиция Дании: Дронами, из-за которых был парализован аэропорт, управлял "опытный оператор"
Дания проводит крупные военные учения в Гренландии без участия США
Вступление Украины в ЕС: Дания работает над продвижением переговоров без открытия кластеров
Последние новости
20:53
Трамп сказал, что поговорит с Орбаном о покупке российской нефти
20:42
Зеленский начал встречу с Трампом
20:28
Спрятала тела в чемодане: в Новой Зеландии суд признал виновной женщину, убившую двух своих детей
20:09
В Германии – очередные повреждения на железной дороге, начали расследование
20:07
Удар дронами – и рекорд: экспорт нефти РФ достиг максимума за 16 месяцев
20:03
"Украинская правда" второй год подряд стала самым популярным новостным сайтом – исследование
19:52
Мандзын выиграл суперспринт на чемпионате Украины по летнему биатлону
19:27
Местные бюджеты собрали 29,7 миллиардов гривен земельного налога
19:11
В Никополе от обстрелов россиян погибла женщина
19:07
"Ударил в лицо и выбил зубы": ООН опубликовала показания гражданских украинцев, находившихся в неволе в РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: