Російські війська скинули на Запоріжжя шість авіабомб: загинув чоловік

У ніч на 23 вересня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя, застосувавши шість фугасних авіабомб (ФАБ). Під ударом опинилися цивільна інфраструктура та житлові будинки. Загинув чоловік – його тіло рятувальники дістати з-під завалів.

Джерело: начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Другу ніч поспіль росіяни масовано атакують Запоріжжя. Під ударом цивільна інфраструктура та житло людей. Попередньо, ворог завдав по нічному місту шість ударів ФАБами".

Реклама:

Деталі: За словами очільника ОВА, внаслідок ударів виникли пожежі у приватній житловій забудові та на території об'єктів промислової інфраструктури.

В ДСНС повідомили, що під завалами зруйнованого будинку може знаходитись людина. Кількість постраждалих уточнюється.

Оновлено: Зранку Федоров повідомив, що з під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка.

РЕКЛАМА:

Передісторія: