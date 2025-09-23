Усі розділи
Російські війська скинули на Запоріжжя шість авіабомб: загинув чоловік

Іван Д'яконовВівторок, 23 вересня 2025, 01:27
Фото: Запорізька ОВА

У ніч на 23 вересня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя, застосувавши шість фугасних авіабомб (ФАБ). Під ударом опинилися цивільна інфраструктура та житлові будинки. Загинув чоловік – його тіло рятувальники дістати з-під завалів.

Джерело: начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Другу ніч поспіль росіяни масовано атакують Запоріжжя. Під ударом цивільна інфраструктура та житло людей. Попередньо, ворог завдав по нічному місту шість ударів ФАБами".

Деталі: За словами очільника ОВА, внаслідок ударів виникли пожежі у приватній житловій забудові та на території об'єктів промислової інфраструктури.

В ДСНС повідомили, що під завалами зруйнованого будинку може знаходитись людина. Кількість постраждалих уточнюється.

 
 
 

Оновлено: Зранку Федоров повідомив, що з під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка.

Передісторія: 

  • Близько о пів на пʼяту ранку 22 вересня російські війська скинули 10 КАБів на Запоріжжя, внаслідок чого були знищені та пошкоджені автомобілі, виникли пожежі; три людини загинули, четверо поранені.

Запоріжжяпожежаросійсько-українська війна
