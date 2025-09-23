Российские войска сбросили на Запорожье шесть авиабомб: погиб мужчина
В ночь на 23 сентября российские оккупационные войска атаковали Запорожье, применив шесть фугасных авиабомб (ФАБ). Под ударом оказались гражданская инфраструктура и жилые дома. Погиб мужчина – его тело спасатели достали из-под завалов.
Источник: начальник Запорожской ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "Вторую ночь подряд россияне массированно атакуют Запорожье. Под ударом гражданская инфраструктура и жилье людей. Предварительно, враг нанес по ночному городу шесть ударов ФАБами".
Детали: По словам главы ОВА, в результате ударов возникли пожары в частной жилой застройке и на территории объектов промышленной инфраструктуры.
В ГСЧС сообщили, что под завалами разрушенного дома может находиться человек. Количество пострадавших уточняется.
Обновлено: Утром Федоров сообщил, что из-под завалов спасатели извлекли тело мужчины.
Предыстория:
- В половине пятого утра 22 сентября российские войска сбросили 10 КАБов на Запорожье, в результате чего были уничтожены и повреждены автомобили, возникли пожары; три человека погибли, четверо ранены.