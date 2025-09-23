Усі розділи
Хамас "не відіграватиме жодної ролі" у майбутньому Палестини – президент Аббас

Іван Д'яконовВівторок, 23 вересня 2025, 06:19
Хамас не відіграватиме жодної ролі у майбутньому Палестини – президент Аббас
Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив, що ХАМАС "не відіграватиме жодної ролі" в майбутньому управлінні Палестиною. 

Джерело: відеозвернення Аббаса на Генеральній Асамблеї ООН

Деталі: Президент Палестинської автономії був змушений виступати по відеозв’язку після того, як США не надали йому візу для особистої присутності у штаб-квартирі ООН. У своїй промові він чітко окреслив плани щодо майбутнього повоєнного устрою Гази.

Ключовою тезою його виступу стала вимога повної демілітаризації та усунення ХАМАС від влади.

"ХАМАС не матиме жодної ролі в управлінні. ХАМАС та інші угруповання повинні здати зброю Палестинській автономії", – заявив він.

Пряма мова: "Ми хочемо єдиної об’єднаної держави без зброї, держави з єдиним законом і єдиними легітимними силами безпеки. Ми наголошуємо на нашому засудженні злочинів окупації. Ми також засуджуємо вбивства й затримання мирних жителів, включно з діями ХАМАС 7 жовтня 2023 року".

Деталі: На завершення свого виступу Аббас пообіцяв проведення реформ та демократичних виборів протягом одного року після встановлення режиму припинення вогню. Він зазначив, що голосування відбудеться під міжнародним наглядом для забезпечення його прозорості та легітимності.

Передісторія: 

  • Під час міжнародної конференції високого рівня з мирного врегулювання палестинського питання генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що позбавлення палестинців права на власну державу сприятиме поширенню радикалізму у всьому світі
  • Він наголосив, що реалізація принципу "двох держав" є єдиним життєздатним шляхом до досягнення миру між Ізраїлем та Палестиною.
  • Посол Ізраїлю при ООН Дані Данон перед засіданням ООН, присвяченому розв'язанню палестинського питання заявив, що війна в Газі триватиме до звільнення всіх заручників і повної ліквідації ХАМАС.

ПалестинаООНХАМАС
Палестина
Мальта, Бельгія, Люксембург і Монако визнали Палестинську державу
Ізраїль продовжуватиме війну в Газі до повного звільнення всіх заручників та ліквідації ХАМАС – посол при ООН
Генсек ООН: Відмова Палестині у державності стане "подарунком екстремістам у всьому світі"
