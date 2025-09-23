ХАМАС "не будет играть никакой роли" в будущем Палестины – президент Аббас
Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что ХАМАС "не будет играть никакой роли" в будущем управлении Палестиной.
Источник: видеообращение Аббаса на Генеральной Ассамблее ООН
Детали: Президент Палестинской автономии был вынужден выступать по видеосвязи после того, как США не предоставили ему визу для личного присутствия в штаб-квартире ООН. В своей речи он четко обозначил планы относительно будущего послевоенного устройства Газы.
Ключевым тезисом его выступления стало требование полной демилитаризации и отстранения ХАМАС от власти.
"ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении. ХАМАС и другие группировки должны сдать оружие Палестинской автономии", – заявил он.
Прямая речь: "Мы хотим единого объединенного государства без оружия, государства с единым законом и едиными легитимными силами безопасности. Мы подчеркиваем наше осуждение преступлений оккупации. Мы также осуждаем убийства и задержания мирных жителей, включая действия ХАМАС 7 октября 2023 года".
Детали: В завершение своего выступления Аббас пообещал проведение реформ и демократических выборов в течение одного года после установления режима прекращения огня. Он отметил, что голосование состоится под международным наблюдением для обеспечения его прозрачности и легитимности.
Предыстория:
- Во время международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию палестинского вопроса генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что лишение палестинцев права на собственное государство будет способствовать распространению радикализма во всем мире.
- Он подчеркнул, что реализация принципа "двух государств" является единственным жизнеспособным путем к достижению мира между Израилем и Палестиной.
- Посол Израиля при ООН Дани Данон перед заседанием ООН, посвященным решению палестинского вопроса, заявил, что война в Газе будет продолжаться до освобождения всех заложников и полной ликвидации ХАМАС.