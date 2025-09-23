Усі розділи
Мальта, Бельгія, Люксембург і Монако визнали державу Палестина

Іван Д'яконовВівторок, 23 вересня 2025, 06:49
Мальта, Бельгія, Люксембург і Монако визнали державу Палестина
Фото: Getty Images

Бельгія, Люксембург, Мальта та Монако оголосили про визнання Палестинської держави під час саміту Генеральної Асамблеї ООН у понеділок, 22 вересня.

Джерело: трансляція ООН

Деталі: На тлі триваючої війни та дипломатичних дебатів щодо майбутнього регіону, лідери ще чотирьох європейських держав виступили із заявами на підтримку народу Палестини.

"Бельгія сьогодні надсилає світу сильний політичний і дипломатичний сигнал, приєднуючись до групи країн, які оголошують про визнання Держави Палестина", – сказав Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер.

"Я також усвідомлюю думку, що визнання Палестинської держави якимось чином рівнозначне перемозі Хамасу. Однак дводержавне рішення є найгіршим можливим результатом для Хамасу. Це не те, чого вони хочуть. Вони хочуть, щоб Ізраїль зник з карти світу", – сказав прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела.

"Бельгія перейде до юридичного визнання Держави Палестина, коли всі заручники будуть звільнені, а всі терористичні організації, такі як Хамас, будуть усунені від управління Палестиною", – наголосив Де Вевер.

Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден підкреслив необхідність діяти попри складну ситуацію.

"Рідко коли перспектива дводержавного вирішення здавалася такою віддаленою, як сьогодні. І все ж ніколи міжнародна воля до її досягнення не була такою єдиною. Коли зростають сумніви, ми маємо протистояти їм з упевненістю в надії. Тому я урочисто заявляю, що від сьогодні Люксембург офіційно визнає Державу Палестина", – оголосив Фріден.

Передісторія: 

  • Про визнання державності Палестини заявили Велика Британія, Франція, Канада, Австралія, Норвегія, Ірландія та Іспанія. Португалія і ще майже десять держав планують приєднатися.
  • Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що визнання Палестинської держави – це "великий день для світу" і "важлива дипломатична перемога для Франції".
  • Під час свого виступу на міжнародної конференції високого рівня з мирного врегулювання палестинського питання генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що позбавлення палестинців права на власну державу сприятиме поширенню радикалізму у всьому світі
  • Він наголосив, що реалізація принципу "двох держав" є єдиним життєздатним шляхом до досягнення миру між Ізраїлем та Палестиною.

ООНПалестинаСектор ГазиХАМАС
ООН
Хамас "не відіграватиме жодної ролі" у майбутньому Палестини – президент Аббас
Ізраїль продовжуватиме війну в Газі до повного звільнення всіх заручників та ліквідації ХАМАС – посол при ООН
Генсек ООН: Відмова Палестині у державності стане "подарунком екстремістам у всьому світі"
