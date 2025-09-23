Мальта, Бельгія, Люксембург і Монако визнали державу Палестина

Бельгія, Люксембург, Мальта та Монако оголосили про визнання Палестинської держави під час саміту Генеральної Асамблеї ООН у понеділок, 22 вересня.

Джерело: трансляція ООН

Деталі: На тлі триваючої війни та дипломатичних дебатів щодо майбутнього регіону, лідери ще чотирьох європейських держав виступили із заявами на підтримку народу Палестини.

"Бельгія сьогодні надсилає світу сильний політичний і дипломатичний сигнал, приєднуючись до групи країн, які оголошують про визнання Держави Палестина", – сказав Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер.

"Я також усвідомлюю думку, що визнання Палестинської держави якимось чином рівнозначне перемозі Хамасу. Однак дводержавне рішення є найгіршим можливим результатом для Хамасу. Це не те, чого вони хочуть. Вони хочуть, щоб Ізраїль зник з карти світу", – сказав прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела.

"Бельгія перейде до юридичного визнання Держави Палестина, коли всі заручники будуть звільнені, а всі терористичні організації, такі як Хамас, будуть усунені від управління Палестиною", – наголосив Де Вевер.

Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден підкреслив необхідність діяти попри складну ситуацію.

"Рідко коли перспектива дводержавного вирішення здавалася такою віддаленою, як сьогодні. І все ж ніколи міжнародна воля до її досягнення не була такою єдиною. Коли зростають сумніви, ми маємо протистояти їм з упевненістю в надії. Тому я урочисто заявляю, що від сьогодні Люксембург офіційно визнає Державу Палестина", – оголосив Фріден.

