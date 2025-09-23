Мальта, Бельгія, Люксембург і Монако визнали державу Палестина
Бельгія, Люксембург, Мальта та Монако оголосили про визнання Палестинської держави під час саміту Генеральної Асамблеї ООН у понеділок, 22 вересня.
Джерело: трансляція ООН
Деталі: На тлі триваючої війни та дипломатичних дебатів щодо майбутнього регіону, лідери ще чотирьох європейських держав виступили із заявами на підтримку народу Палестини.
"Бельгія сьогодні надсилає світу сильний політичний і дипломатичний сигнал, приєднуючись до групи країн, які оголошують про визнання Держави Палестина", – сказав Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер.
"Я також усвідомлюю думку, що визнання Палестинської держави якимось чином рівнозначне перемозі Хамасу. Однак дводержавне рішення є найгіршим можливим результатом для Хамасу. Це не те, чого вони хочуть. Вони хочуть, щоб Ізраїль зник з карти світу", – сказав прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела.
"Бельгія перейде до юридичного визнання Держави Палестина, коли всі заручники будуть звільнені, а всі терористичні організації, такі як Хамас, будуть усунені від управління Палестиною", – наголосив Де Вевер.
Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден підкреслив необхідність діяти попри складну ситуацію.
"Рідко коли перспектива дводержавного вирішення здавалася такою віддаленою, як сьогодні. І все ж ніколи міжнародна воля до її досягнення не була такою єдиною. Коли зростають сумніви, ми маємо протистояти їм з упевненістю в надії. Тому я урочисто заявляю, що від сьогодні Люксембург офіційно визнає Державу Палестина", – оголосив Фріден.
Передісторія:
- Про визнання державності Палестини заявили Велика Британія, Франція, Канада, Австралія, Норвегія, Ірландія та Іспанія. Португалія і ще майже десять держав планують приєднатися.
- Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що визнання Палестинської держави – це "великий день для світу" і "важлива дипломатична перемога для Франції".
- Під час свого виступу на міжнародної конференції високого рівня з мирного врегулювання палестинського питання генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що позбавлення палестинців права на власну державу сприятиме поширенню радикалізму у всьому світі.
- Він наголосив, що реалізація принципу "двох держав" є єдиним життєздатним шляхом до досягнення миру між Ізраїлем та Палестиною.