Мальта, Бельгия, Люксембург и Монако признали государство Палестина
Бельгия, Люксембург, Мальта и Монако объявили о признании Палестинского государства во время саммита Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник, 22 сентября.
Источник: трансляция ООН
Детали: На фоне продолжающейся войны и дипломатических дебатов о будущем региона, лидеры еще четырех европейских государств выступили с заявлениями в поддержку народа Палестины.
"Бельгия сегодня посылает миру сильный политический и дипломатический сигнал, присоединяясь к группе стран, которые объявляют о признании Государства Палестина", — сказал премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.
"Я также осознаю мнение, что признание Палестинского государства каким-то образом равносильно победе Хамаса. Однако двухгосударственное решение является худшим возможным результатом для Хамаса. Это не то, чего они хотят. Они хотят, чтобы Израиль исчез с карты мира", – сказал премьер-министр Мальты Роберт Абела.
"Бельгия перейдет к юридическому признанию Государства Палестина, когда все заложники будут освобождены, а все террористические организации, такие как Хамас, будут отстранены от управления Палестиной", – подчеркнул Де Вевер.
Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден подчеркнул необходимость действовать несмотря на сложную ситуацию.
"Редко когда перспектива двухгосударственного решения казалась такой отдаленной, как сегодня. И все же никогда международная воля к ее достижению не была такой единой. Когда растут сомнения, мы должны противостоять им с уверенностью в надежде. Поэтому я торжественно заявляю, что с сегодняшнего дня Люксембург официально признает Государство Палестина", – объявил Фриден.
Предыстория:
- О признании государственности Палестины заявили Великобритания, Франция, Канада, Австралия, Норвегия, Ирландия и Испания. Португалия и еще почти десять государств планируют присоединиться.
- Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что признание Палестинского государства – это "великий день для мира" и "важная дипломатическая победа для Франции".
- Во время своего выступления на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию палестинского вопроса генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что лишение палестинцев права на собственное государство будет способствовать распространению радикализма во всем мире.
- Он подчеркнул, что реализация принципа "двух государств" является единственным жизнеспособным путем к достижению мира между Израилем и Палестиной.