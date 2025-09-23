Мальта, Бельгия, Люксембург и Монако признали государство Палестина

Бельгия, Люксембург, Мальта и Монако объявили о признании Палестинского государства во время саммита Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник, 22 сентября.

Источник: трансляция ООН

Детали: На фоне продолжающейся войны и дипломатических дебатов о будущем региона, лидеры еще четырех европейских государств выступили с заявлениями в поддержку народа Палестины.

"Бельгия сегодня посылает миру сильный политический и дипломатический сигнал, присоединяясь к группе стран, которые объявляют о признании Государства Палестина", — сказал премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

"Я также осознаю мнение, что признание Палестинского государства каким-то образом равносильно победе Хамаса. Однако двухгосударственное решение является худшим возможным результатом для Хамаса. Это не то, чего они хотят. Они хотят, чтобы Израиль исчез с карты мира", – сказал премьер-министр Мальты Роберт Абела.

"Бельгия перейдет к юридическому признанию Государства Палестина, когда все заложники будут освобождены, а все террористические организации, такие как Хамас, будут отстранены от управления Палестиной", – подчеркнул Де Вевер.

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден подчеркнул необходимость действовать несмотря на сложную ситуацию.

"Редко когда перспектива двухгосударственного решения казалась такой отдаленной, как сегодня. И все же никогда международная воля к ее достижению не была такой единой. Когда растут сомнения, мы должны противостоять им с уверенностью в надежде. Поэтому я торжественно заявляю, что с сегодняшнего дня Люксембург официально признает Государство Палестина", – объявил Фриден.

Предыстория: