Садовий: "Прослушку" в кабінеті знайшли після того, як там побували Свириденко і Стефанчук

Роман Кравець, Станіслав ПогоріловВівторок, 23 вересня 2025, 09:17
Садовий: Прослушку в кабінеті знайшли після того, як там побували Свириденко і Стефанчук
Андрій Садовий, фото: УП

Львівський міський голова Андрій Садовий розповів, що прослуховуючий пристрій у його кабінеті знайшли після того, як там побували прем’єр-міністерка Юлія Свириденка, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а також іноземні гості.

Джерело: інтерв’ю Садового журналісту Роману Кравцю

Пряма мова Садового: "Але в мене є дуже багато запитань, тому що буквально за останній місяць у мене в кабінеті була зустріч з пані прем'єр-міністеркою, потім два рази був спікер парламенту, було багато іноземних гостей. І якщо ці розмови стануть публічними, це недобре. Хоча ми, чесно кажучи, нічого там такого особливого не говорили".

Деталі: За його словами, немає підтверджень того, що "прослушку" встановили в кабінеті за рішенням суду. "А якщо такого рішення не було, тоді питання, хто це зробив і як?", - зазначив мер міста.

Садовий додав, що кабінет мера – це режимний об’єкт і для того, щоб встановити у ньому відповідне обладнання, потрібно було задіювати "серйозні ресурси".

"Враховуючи, що сам пристрій був вмонтований не досить якісно, у мене виникає питання до всієї подальшої схеми. Тому що дуже часто хтось це робить, щоб потім щось оприлюднювати. Та нехай оприлюднюють, але це ж питання держави. За державу просто соромно, що такі речі відбуваються", - сказав Садовий.

Знати більше: Андрій Садовий: Проблема українських політиків у тому, що вони хочуть і слави, і грошей

Що було раніше:

  • 17 вересня Садовий заявив, що в одному з робочих телефонів у його кабінеті фахівці виявили "підслуховуючий пристрій".
  • Перед цим Служба безпеки України повідомила про контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Львова, які триватимуть з 16 до 18 вересня цього року.

Садовийпрослуховування
