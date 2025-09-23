В Киеве впервые перекрыли Крещатик для минуты молчания: как это было
23 сентября движение по главной улице столицы – Крещатику – впервые перекрыли во время общенациональной минуты молчания.
Источник: Общественная организация "Вшануй" в Facebook и КГГА в Telegram
Дословно организация: "Теперь каждый день в 09:00 столица будет останавливаться. Это заслуга абсолютно каждого, кто говорил, поддерживал, останавливался и продолжает действовать".
Детали: "Вшануй" также опубликовала видео с места события, когда все автомобили на Крещатике остановились.
В КГГА подчеркнули, что Киев будет останавливать движение на Крещатике на минуту молчания ежедневно по поручению мэра города.
Дословно КГГА: "Департамент транспортной инфраструктуры подготовил соответствующий проект распоряжения, выполнив поручение мэра Виталия Кличко от 11 сентября и поддержав инициативу депутатов Киевсовета. В 9:00 движение будет перекрыто от Европейской площади до бульвара Тараса Шевченко".
Отмечается, что светофоры в это время будут работать в режиме "всем красный".
Ограничения не будут действовать во время воздушной тревоги.
Во время минуты молчания украинцы чтят память погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины.
Общенациональная минута молчания в Украине появилась после указа президента Владимира Зеленского № 143/2022 от 16 марта 2022 года.
Предыстория:
- 22 сентября начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что готовит распоряжение о перекрытии Крещатика во время минуты молчания ежедневно в 9:00.
