"Українська правда" найпопулярніша серед новинних сайтів – дослідження

Новини на "Українській правді" споживають 13% респондентів, яких було опитано під час дослідження медіаспоживання від USAID / Internews, і це найбільше серед новинних сайтів.

Джерело: презентація дослідження у Києві, "Суспільне"

Деталі: Серед новинних сайтів "Українська правда" на першому місці, у 2023 році її читали 8% опитаних, а у 2024 році – 13%.

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На другому місці ТСН (12% та 12% відповідно), а за ним "Цензор" (5% та 10%).

Серед служб та сервісів беззаперечним лідером є "Укр.нет" з 12% у 2023 та 24% у 2024 році.

На телебаченні лідирує "1+1" з 63% та 62% відповідно, за ним ICTV з 37% та СТБ 33% та 25%.

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Найпопулярнішим радіо безсумнівно залишається "Українське радіо" 21% та 39%. У трійці "Радіо НВ" з 10% та 14% і "Хіт ФМ" з 18% та 10%.