До двох зросла кількість постраждалих через російський удар по Запоріжжю, постраждалих уже 15

Кількість постраждалих через російську атаку дронами на Запоріжжя вдень 23 вересня зросла до 15, одна людина загинула.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "30-річний чоловік, який вдень дістав важких поранень через ворожий удар по місту, на жаль, помер у лікарні.

Реклама:

Атака росіян на Запоріжжя забрала життя двох людей. Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих…"

Деталі: Також, за даними Федорова, кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 15. Із них шестеро отримали допомогу одразу та від госпіталізації відмовились.

Що передувало:

РЕКЛАМА:

Росіяни вдень 23 вересня завдали п'ятьох ударів "шахедами" по Запоріжжю.