До двух возросло число пострадавших в результате российского удара по Запорожью, пострадавших уже 15

Татьяна ОлейникВторник, 23 сентября 2025, 21:50
До двух возросло число пострадавших в результате российского удара по Запорожью, пострадавших уже 15
Фото - Запорожская ОВА

Число пострадавших в результате российской атаки дронами на Запорожье днем 23 сентября возросло до 15, один человек погиб.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "30-летний мужчина, который днем получил тяжелые ранения в результате вражеского удара по городу, к сожалению, скончался в больнице.

Атака россиян на Запорожье унесла жизни двух человек. Выражаю соболезнования родным и близким погибших..."

Детали: Также, по данным Федорова, количество пострадавших в результате атаки возросло до 15. Из них шестеро получили помощь сразу и от госпитализации отказались.

Что предшествовало:

Россияне днем 23 сентября нанесли пять ударов "шахедами" по Запорожью.

Запорожьероссийско-украинская войнажертвы
