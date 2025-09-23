До двух возросло число пострадавших в результате российского удара по Запорожью, пострадавших уже 15
Вторник, 23 сентября 2025, 21:50
Число пострадавших в результате российской атаки дронами на Запорожье днем 23 сентября возросло до 15, один человек погиб.
Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "30-летний мужчина, который днем получил тяжелые ранения в результате вражеского удара по городу, к сожалению, скончался в больнице.
Атака россиян на Запорожье унесла жизни двух человек. Выражаю соболезнования родным и близким погибших..."
Детали: Также, по данным Федорова, количество пострадавших в результате атаки возросло до 15. Из них шестеро получили помощь сразу и от госпитализации отказались.
Что предшествовало:
Россияне днем 23 сентября нанесли пять ударов "шахедами" по Запорожью.