Зеленський: Ми не бачимо з боку Китаю бажання закінчити війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поділився з американським колегою Дональдом Трампом, тим, що не бачить бажання закінчити війну в Україні з боку Китаю.

Джерело: пресконференція Зеленського після зустрічі з Трампом

Пряма мова: "Я поділився про це з президентом Трампом: ми не бачимо бажання з боку Китаю закінчити цю війну, я цього не відчуваю. Вони не зацікавлені. Я не знаю чому. Звичайно, всі ми можемо бути експертами в лапках, і можемо сказати, що дивіться, це через економіку чи це через історію, але ми дійсно того не знаємо.

Ми їх бачимо і відчуваємо, що вони не зацікавлені у завершенні цієї війни. І саме тому я вважаю, що президент Трамп дійсно це той, хто може докорінно змінити цю ситуацію".

Що передувало:

Трамп у своєму виступі в Генеральній асамблеї ООН 23 вересня наголосив, що "Китай та Індія є головними "фінансувальниками" цієї триваючої війни – тому що продовжують купувати російську нафту".