Зеленский: Мы не видим со стороны Китая желания закончить войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поделился с американским коллегой Дональдом Трампом тем, что не видит желания закончить войну в Украине со стороны Китая.

Источник: пресс-конференция Зеленского после встречи с Трампом

Прямая речь: "Я поделился этим с президентом Трампом: мы не видим желания со стороны Китая закончить эту войну, я этого не чувствую. Они не заинтересованы. Я не знаю почему. Конечно, все мы можем быть экспертами в кавычках и можем сказать, что смотрите, это из-за экономики или из-за истории, но мы действительно этого не знаем.

Мы их видим и чувствуем, что они не заинтересованы в завершении этой войны. И именно поэтому я считаю, что президент Трамп действительно тот, кто может коренным образом изменить эту ситуацию".

Трамп в своем выступлении в Генеральной ассамблее ООН 23 сентября подчеркнул, что "Китай и Индия являются главными "финансистами" этой продолжающейся войны – потому что продолжают покупать российскую нефть".