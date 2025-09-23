Все разделы
Зеленский: Мы не видим со стороны Китая желания закончить войну

Татьяна ОлейникВторник, 23 сентября 2025, 23:45
Зеленский: Мы не видим со стороны Китая желания закончить войну
Зеленский і Трамп. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поделился с американским коллегой Дональдом Трампом тем, что не видит желания закончить войну в Украине со стороны Китая.

Источник: пресс-конференция Зеленского после встречи с Трампом

Прямая речь: "Я поделился этим с президентом Трампом: мы не видим желания со стороны Китая закончить эту войну, я этого не чувствую. Они не заинтересованы. Я не знаю почему. Конечно, все мы можем быть экспертами в кавычках и можем сказать, что смотрите, это из-за экономики или из-за истории, но мы действительно этого не знаем.

Мы их видим и чувствуем, что они не заинтересованы в завершении этой войны. И именно поэтому я считаю, что президент Трамп действительно тот, кто может коренным образом изменить эту ситуацию".

Что предшествовало:

Трамп в своем выступлении в Генеральной ассамблее ООН 23 сентября подчеркнул, что "Китай и Индия являются главными "финансистами" этой продолжающейся войны – потому что продолжают покупать российскую нефть".

ЗеленскийТрампКитай
