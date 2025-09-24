Росіяни атакували Запоріжжя ФАБ, виникла пожежа
Середа, 24 вересня 2025, 02:12
Російські окупаційні війська вночі 24 вересня завдали удари ФАБ по Запоріжжю, в місті виникла пожежа.
Джерело: начальник Запорізької ОВА Іван Федоров
Деталі: За попередніми даними Федорова, росіяни завдали 2 удари ФАБ по Запоріжжю.
Пряма мова Федорова: "Внаслідок атаки сталося займання. Станом на зараз пожежу локалізовано підрозділами ДСНС".
Деталі: Федоров зазначив, що внаслідок нічного ворожого удару в Шевченківському районі Запоріжжя пошкоджено один багатоквартирний будинок і три приватні.
Що передувало: Попередньої ночі російські окупаційні війська атакували Запоріжжя, застосувавши шість фугасних авіабомб (ФАБ). Під ударом опинилися цивільна інфраструктура та житлові будинки. Загинув чоловік – його тіло рятувальники дістати з-під завалів.