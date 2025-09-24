Все разделы
Россияне атаковали Запорожье ФАБ, возник пожар

Ольга ГлущенкоСреда, 24 сентября 2025, 02:12
Россияне атаковали Запорожье ФАБ, возник пожар
фото: ГСЧС

Российские оккупационные войска ночью 24 сентября нанесли удары ФАБ по Запорожью, в городе возник пожар.

Источник: начальник Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: По предварительным данным Федорова, россияне нанесли 2 удара ФАБ по Запорожью.

фото: ГСЧС
 
фото: ГСЧС

Прямая речь Федорова: "В результате атаки произошло возгорание. По состоянию на сейчас пожар локализован подразделениями ГСЧС".

Детали: Федоров отметил, что в результате ночного вражеского удара в Шевченковском районе Запорожья поврежден один многоквартирный дом и три частных.

Что предшествовало: Предыдущей ночью российские оккупационные войска атаковали Запорожье, применив шесть фугасных авиабомб (ФАБ). Под ударом оказались гражданская инфраструктура и жилые дома. Погиб мужчина – его тело спасатели достали из-под завалов.

