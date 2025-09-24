Зеленський про зустріч з Бербок: Обговорили пріоритети України на 80-й сесії Генасамблеї ООН
Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з головою 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Анналеною Бербок.
Джерело: Зеленський у Telegram
Деталі: Зеленський зазначив, що з Бербок вони "обговорили ключові пріоритети України на цій сесії".
Зокрема, за його словами йдеться про увагу Генеральної Асамблеї ООН до ситуації на українських окупованих територіях, підтримку оновленого проєкту резолюції про ситуацію з правами людини на окупованих територіях.
Пряма мова Зеленського: "І також – нашу роботу з партнерами над ініціюванням і просуванням проєкту резолюції, яка засуджує викрадення та депортацію дітей".
Нагадаємо: Бербок потенційно може уявити розгортання миротворчих сил ООН в Україні для забезпечення перемир'я та післявоєнного миру, якщо це підтримає більшість держав-членів ООН.