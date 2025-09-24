Зеленский о встрече с Бербок: Обсудили приоритеты Украины на 80-й сессии Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с главой 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналеной Бербок.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Зеленский отметил, что с Бербок они "обсудили ключевые приоритеты Украины на этой сессии".

В частности, по его словам, речь идет о внимании Генеральной Ассамблеи ООН к ситуации на украинских оккупированных территориях, поддержке обновленного проекта резолюции о ситуации с правами человека на оккупированных территориях.

Прямая речь Зеленского: "И также – нашу работу с партнерами по инициированию и продвижению проекта резолюции, осуждающей похищение и депортацию детей".

Напомним: Бербок потенциально может представить развертывание миротворческих сил ООН в Украине для обеспечения перемирия и послевоенного мира, если это поддержит большинство государств-членов ООН.