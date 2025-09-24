Усі розділи
Росія хоче переформатовати безпеку Європи під власні амбіції – президент Естонії в ООН

Ольга Глущенко Середа, 24 вересня 2025, 03:46
Алар Каріс, фото Getty Images

За словами президента Естонії Алара Каріса, останні провокації Росії в повітряному просторі Естонії, Польщі й Румунії підтверджують те, що агресія РФ виходить за межі України і переслідує ціль переформатовати безпеку Європи під власні амбіції.

Джерело: Каріс під час засідання Ради Безпеки ООН, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Каріса: "Недавні порушення Росією повітряного простору Естонії, Польщі та Румунії є додатковим кроком до ескалації та суворим нагадуванням про те, що агресія Росії загрожує не лише Україні, але й безпеці всього регіону".

Деталі: У цьому контексті Каріс подякував усім понад 50 країнам, які назвали дії Росії "небезпечними, безрозсудними й такими, що порушують міжнародне право". Він також підкреслив, що правитель Росії "не зацікавлений у мирі та безпеці ні в Україні, ні в Європі".

Каріс нагадав, що Україна в березні погодилася на пропозицію про 30-денне перемир'я, тоді як РФ досі не виявляла жодного наміру піти на мир.

Пряма мова Каріса: "Українці мужньо захищають не лише свою країну, але й основні принципи, закріплені в Статуті ООН – суверенітет, незалежність і територіальну цілісність. Ці принципи не підлягають обговоренню і не можуть бути предметом компромісу".

Деталі: За його словами, мета Росії залишається незмінною: "Підкорення всієї України та переформатування європейського безпекового порядку для задоволення власних неоколоніальних та імперських амбіцій".

Єдиний реальний шлях до перемир'я і, зрештою, до сталого миру в Україні, за його словами, це "колективне посилення міжнародного тиску".

При цьому, президент Естонії висловив послання до РФ від імені трьох країн Балтії.

Пряма мова Каріса: "Росія та її керівництво повинні нести відповідальність за злочин агресії, військові злочини та злочини проти людяності. Не може бути тривалого миру без відповідальності – як і справедливості".

