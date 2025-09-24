Россия хочет переформатировать безопасность Европы под собственные амбиции – президент Эстонии в ООН

По словам президента Эстонии Алара Кариса, последние провокации России в воздушном пространстве Эстонии, Польши и Румынии подтверждают, что агрессия РФ выходит за пределы Украины и преследует цель переформатировать безопасность Европы под собственные амбиции.

Источник: Карис во время заседания Совета Безопасности ООН, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Кариса: "Недавние нарушения Россией воздушного пространства Эстонии, Польши и Румынии являются дополнительным шагом к эскалации и суровым напоминанием о том, что агрессия России угрожает не только Украине, но и безопасности всего региона".

Детали: В этом контексте Карис поблагодарил всех более 50 стран, которые назвали действия России "опасными, безрассудными и нарушающими международное право". Он также подчеркнул, что правитель России "не заинтересован в мире и безопасности ни в Украине, ни в Европе".

Карис напомнил, что Украина в марте согласилась на предложение о 30-дневном перемирии, в то время как РФ до сих пор не проявляла никакого намерения пойти на мир.

Прямая речь Кариса: "Украинцы мужественно защищают не только свою страну, но и основные принципы, закрепленные в Уставе ООН – суверенитет, независимость и территориальную целостность. Эти принципы не подлежат обсуждению и не могут быть предметом компромисса".

Детали: По его словам, цель России остается неизменной: "Покорение всей Украины и переформатирование европейского порядка безопасности для удовлетворения собственных неоколониальных и имперских амбиций".

Единственный реальный путь к перемирию и, наконец, к устоявшемуся миру в Украине, по его словам, это "коллективное усиление международного давления".

При этом президент Эстонии выразил послание в РФ от имени трех стран Балтии.

Прямая речь Кариса: "Россия и ее руководство должны нести ответственность за преступление агрессии, военные преступления и преступления против человечности. Не может быть продолжительного мира без ответственности – как и справедливости".