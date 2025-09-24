Сенатор Грем назвав "переломним моментом" заяву Трампа про шанси України повернути території
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав "переломним моментом" заяву президента США Дональда Трампа з приводу того, що в України є шанси відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.
Джерело: Грем у мережі Х
Пряма мова Грема: "Заява президента Трампа щодо війни в Україні, в якій він вважає, що за підтримки Європи та американської зброї Україна може вигнати Росію зі своєї країни, є переломним моментом".
Деталі: Грем зазначив, що це свідчить про "зобов'язання продовжувати продавати високоякісну американську зброю НАТО на благо України кардинально змінює військову ситуацію для Росії".
Також, додав сенатор, у поєднанні з економічним тиском на тих, хто купує дешеву російську нафту та газ, зокрема Китай, Індія та Бразилія, дає надію гідно і справедливо покласти край кровопролиттю.
Пряма мова Грема: "Президент Трамп має рацію, оцінюючи, що російська економіка перебуває у стресовому стані, і ситуація лише погіршиться, якщо ми зробимо купівлю дешевої російської нафти та газу токсичною для тих, хто обере цей шлях.
Час припинити це кровопролиття. Молодець, пане президенте".
Що передувало: Трамп заявив, що тепер вірить у шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.