Сенатор Грем назвав "переломним моментом" заяву Трампа про шанси України повернути території

Ольга Глущенко Середа, 24 вересня 2025, 06:44
Сенатор Грем назвав переломним моментом заяву Трампа про шанси України повернути території
Ліндсі Грем, фото: Getty Images

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав "переломним моментом" заяву президента США Дональда Трампа з приводу того, що в України є шанси відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

Джерело: Грем у мережі Х

Пряма мова Грема: "Заява президента Трампа щодо війни в Україні, в якій він вважає, що за підтримки Європи та американської зброї Україна може вигнати Росію зі своєї країни, є переломним моментом".

Деталі: Грем зазначив, що це свідчить про "зобов'язання продовжувати продавати високоякісну американську зброю НАТО на благо України кардинально змінює військову ситуацію для Росії".

Також, додав сенатор, у поєднанні з економічним тиском на тих, хто купує дешеву російську нафту та газ, зокрема Китай, Індія та Бразилія, дає надію гідно і справедливо покласти край кровопролиттю.

Пряма мова Грема: "Президент Трамп має рацію, оцінюючи, що російська економіка перебуває у стресовому стані, і ситуація лише погіршиться, якщо ми зробимо купівлю дешевої російської нафти та газу токсичною для тих, хто обере цей шлях.

Час припинити це кровопролиття. Молодець, пане президенте".

Що передувало: Трамп заявив, що тепер вірить у шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

СШАросійсько-українська війна
