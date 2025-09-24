Сенатор Грэм назвал "переломным моментом" заявление Трампа о шансах Украины вернуть территории

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал "переломным моментом" заявление президента США Дональда Трампа о том, что у Украины есть шансы возобновить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.

Источник: Грэм в сети Х

Прямая речь Грэма: "Заявление президента Трампа по поводу войны в Украине, в котором он считает, что при поддержке Европы и американского оружия Украина может выгнать Россию из своей страны, является переломным моментом".

Детали: Грэм отметил, что это свидетельствует о "обязательстве продолжать продавать высококачественное американское оружие НАТО во благо Украины кардинально меняет военную ситуацию для России".

Также, добавил сенатор, в сочетании с экономическим давлением на тех, кто покупает дешевую российскую нефть и газ, в частности Китай, Индию и Бразилию, дает надежду достойно и справедливо положить конец кровопролитию.

Прямая речь Грэмма: "Президент Трамп прав, оценивая, что российская экономика находится в стрессовом состоянии, и ситуация только ухудшится, если мы сделаем покупку дешевой российской нефти и газа токсичной для тех, кто выберет этот путь.

Пора прекратить это кровопролитие. Молодец, господин президент".

Что предшествовало: Трамп заявил, что теперь верит в шансы Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.