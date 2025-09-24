Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сенатор Грэм назвал "переломным моментом" заявление Трампа о шансах Украины вернуть территории

Ольга ГлущенкоСреда, 24 сентября 2025, 06:44
Сенатор Грэм назвал переломным моментом заявление Трампа о шансах Украины вернуть территории
Линдси Грэм, фото: Getty Images

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал "переломным моментом" заявление президента США Дональда Трампа о том, что у Украины есть шансы возобновить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.

Источник: Грэм в сети Х

Прямая речь Грэма: "Заявление президента Трампа по поводу войны в Украине, в котором он считает, что при поддержке Европы и американского оружия Украина может выгнать Россию из своей страны, является переломным моментом".

Реклама:

Детали: Грэм отметил, что это свидетельствует о "обязательстве продолжать продавать высококачественное американское оружие НАТО во благо Украины кардинально меняет военную ситуацию для России".

Также, добавил сенатор, в сочетании с экономическим давлением на тех, кто покупает дешевую российскую нефть и газ, в частности Китай, Индию и Бразилию, дает надежду достойно и справедливо положить конец кровопролитию.

Прямая речь Грэмма: "Президент Трамп прав, оценивая, что российская экономика находится в стрессовом состоянии, и ситуация только ухудшится, если мы сделаем покупку дешевой российской нефти и газа токсичной для тех, кто выберет этот путь.

РЕКЛАМА:

Пора прекратить это кровопролитие. Молодец, господин президент".

Что предшествовало: Трамп заявил, что теперь верит в шансы Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.

СШАроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоСилы беспилотных систем поразили 3 газораспределительные станции в Луганской области
WP: глава Пентагона созвал сотни генералов на экстренную встречу без объяснения причин
Польскому президенту не понравились слова Зеленского о том, что они могут сбивать дроны
Из-за российских самолетов США поднимали авиацию возле Аляски
На Запорожской АЭС второй день продолжается блекаут из-за действий РФ
Бывшего президента Франции посадили на пять лет
Все новости...
США
Рубио в очередной раз повторил о небезграничном терпении Трампа по санкциям против России
Зеленский о Трампе: Теперь он доверяет мне гораздо больше
Трамп неожиданно заявил, что Украина сможет вернуть все территории и, "может быть, даже пойти дальше"
Последние новости
20:41
Украина организует представительства в четырех регионах мира на фоне открытия экспорта оружия
20:37
В Молдове приостановили деятельность партии экс-лидера Гагаузии из орбиты Шора
20:31
Вместо коров – бройлеры: на Львовщине построят еще одну птицефабрику
20:24
фотоИстребители Венгрии перехватили пять самолетов РФ над Балтийским морем
20:15
Правительство будет платить по 40 тысяч врачам в зоне боевых действий
20:05
фотоЗеленская в США встретилась с Меланией Трамп
20:02
Фортификации и восстановление: правительство выделит 615 миллионов на прифронтовые территории
19:59
Рютте высмеял заявление Кремля, что РФ – это медведь, а не "бумажный тигр"
19:58
футболОтдал лучшие годы жизни Лобановскому и выиграл Золотой мяч. История карьеры Игоря Беланова
19:56
"Укрзализныця" увеличит размер премий: кому и на сколько
Все новости...
Реклама:
Реклама: