Зеленський на пост Трампа про повернення всіх територій України: Я був здивований, але це гарний сигнал

Ірина БалачукСереда, 24 вересня 2025, 07:34
Зеленський на пост Трампа про повернення всіх територій України: Я був здивований, але це гарний сигнал
Президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку 23 вересня. Фото ОП

Президент України Володимир Зеленський назвав дуже позитивним сигналом пост президента США Дональда Трампа про те, що Україна може повернути усі свої окуповані території.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Fox news

Пряма мова президента на питання, чи здивувався він такому повороту подій: "Трошки (здивувався, – ред.). Так. Я маю на увазі, що я впевнений у моїх людях, у моїй армії і у міцності підтримки Сполучених Штатів, але президент США був більш позитивний у цьому і він показав, що він хоче підтримувати Україну до самого кінця. Тож ми розуміємо тепер, що ми готові закінчили цю війну так швидко, як це можливо. Він хоче, я хочу, наші люди хочуть, але він (Трамп – ред.) зрозумів, що Путін не хоче, і він (Трамп – ред.) бачить, що він (Путін – ред.) не виграє, але каже усім, що виграє".

Деталі: Зеленський додав, що побачив у зміні риторики президента США дуже позитивний сигнал.

"І я бачу – так, це був трохи сюрприз для мене, ви праві – я побачив дуже позитивний сигнал, що Трамп і Америка будуть з нами до кінця війни. Ми побачимо, але благослови боже, щоб так було", – сказав президент України.

Передісторія:

  • Напередодні президент США Дональд Трамп несподівано заявив, що Україна зможе повернути всі території і, "може, навіть піти далі".
  • До цього він багато разів говорив, що Україні доведеться поступитися територіями. 

