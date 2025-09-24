Все разделы
Зеленский о посте Трампа о возвращении всех территорий Украины: Я был удивлен, но это хороший сигнал

Ирина БалачукСреда, 24 сентября 2025, 07:34
Зеленский о посте Трампа о возвращении всех территорий Украины: Я был удивлен, но это хороший сигнал
Президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке 23 сентября. Фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень позитивным сигналом пост президента США Дональда Трампа о том, что Украина может вернуть все свои оккупированные территории.

Источник: Зеленский в интервью Fox news

Прямая речь президента на вопрос, удивился ли он такому повороту событий: "Немного (удивился, – ред.). Да. Я имею в виду, что я уверен в моих людях, в моей армии и в прочности поддержки Соединенных Штатов, но президент США был более позитивен в этом и он показал, что он хочет поддерживать Украину до самого конца. Поэтому мы понимаем теперь, что мы готовы закончить эту войну так быстро, как это возможно. Он хочет, я хочу, наши люди хотят, но он (Трамп – ред.) понял, что Путин не хочет, и он (Трамп – ред.) видит, что он (Путин – ред.) не выигрывает, но говорит всем, что выигрывает".

Детали: Зеленский добавил, что увидел в изменении риторики президента США очень позитивный сигнал.

"И я вижу – да, это был небольшой сюрприз для меня, вы правы – я увидел очень позитивный сигнал, что Трамп и Америка будут с нами до конца войны. Посмотрим, но да благословит Бог, чтобы так и было", – сказал президент Украины.

Предыстория:

  • Накануне президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что Украина сможет вернуть все территории и, "может быть, даже пойти дальше".
  • До этого он много раз говорил, что Украине придется уступить территории.

