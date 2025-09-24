Усі розділи
В РФ вдруге за тиждень дрони атакували нафтохім в Башкортостані

Альона Мазуренко Середа, 24 вересня 2025, 09:25
В РФ вдруге за тиждень дрони атакували нафтохім в Башкортостані
фото з російських пабліків

Безпілотники вдруге за тиждень атакували нафтохімічний комплекс "Газпром Нафтохім Салават" у російському Башкортостані.

Джерело: голова російського регіону Башкортостан Радій Хабіров в Telegram 

Пряма мова: "Газпром нафтохім Салават" зазнав чергової атаки безпілотників. З'ясовуємо ступінь пошкоджень. На місці працюють усі екстрені служби, вживаємо заходів щодо гасіння пожежі".

Деталі: Про атаку  раніше повідомили російські телеграм-канали, посилаючись на місцевих жителів. На опублікованих відео і фото видно густий дим від пожежі, що спалахнула після удару.

Нагадаємо: 

  • 18 вересня далекобійні дрони Служби безпеки України вдарили по нафтохімічному комплексу "Газпром Нафтохім Салават" у російському Башкортостані, подолавши відстань у 1400 кілометрів. За попередньою інформацією, дрони уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 – серце заводу.

