В РФ вдруге за тиждень дрони атакували нафтохім в Башкортостані

Безпілотники вдруге за тиждень атакували нафтохімічний комплекс "Газпром Нафтохім Салават" у російському Башкортостані.

Джерело: голова російського регіону Башкортостан Радій Хабіров в Telegram

Пряма мова: "Газпром нафтохім Салават" зазнав чергової атаки безпілотників. З'ясовуємо ступінь пошкоджень. На місці працюють усі екстрені служби, вживаємо заходів щодо гасіння пожежі".

Деталі: Про атаку раніше повідомили російські телеграм-канали, посилаючись на місцевих жителів. На опублікованих відео і фото видно густий дим від пожежі, що спалахнула після удару.

