В РФ вдруге за тиждень дрони атакували нафтохім в Башкортостані
Середа, 24 вересня 2025, 09:25
Безпілотники вдруге за тиждень атакували нафтохімічний комплекс "Газпром Нафтохім Салават" у російському Башкортостані.
Джерело: голова російського регіону Башкортостан Радій Хабіров в Telegram
Пряма мова: "Газпром нафтохім Салават" зазнав чергової атаки безпілотників. З'ясовуємо ступінь пошкоджень. На місці працюють усі екстрені служби, вживаємо заходів щодо гасіння пожежі".
Деталі: Про атаку раніше повідомили російські телеграм-канали, посилаючись на місцевих жителів. На опублікованих відео і фото видно густий дим від пожежі, що спалахнула після удару.
Нагадаємо:
- 18 вересня далекобійні дрони Служби безпеки України вдарили по нафтохімічному комплексу "Газпром Нафтохім Салават" у російському Башкортостані, подолавши відстань у 1400 кілометрів. За попередньою інформацією, дрони уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 – серце заводу.