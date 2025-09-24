Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В РФ второй раз за неделю дроны атаковали нефтехим в Башкортостане

Алена МазуренкоСреда, 24 сентября 2025, 09:25
В РФ второй раз за неделю дроны атаковали нефтехим в Башкортостане
фото из российских пабликов

Беспилотники второй раз за неделю атаковали нефтехимический комплекс "Газпром Нефтехим Салават" в российском Башкортостане.

Источник: глава российского региона Башкортостан Радий Хабиров в Telegram

Прямая речь: "Газпром нефтехим Салават" подвергся очередной атаке беспилотников. Выясняем степень повреждений. На месте работают все экстренные службы, принимаем меры по тушению пожара".

Реклама:

Детали: Об атаке ранее сообщили российские телеграм-каналы, ссылаясь на местных жителей. На опубликованных видео и фото виден густой дым от пожара, вспыхнувшего после удара.

Напомним: 

  • 18 сентября дальнобойные дроны Службы безопасности Украины нанесли удар по нефтехимическому комплексу "Газпром Нефтехим Салават" в российском Башкортостане, преодолев расстояние в 1400 километров. По предварительной информации, дроны поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 – сердце завода.

беспилотникиРосcиянефть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоСилы беспилотных систем поразили 3 газораспределительные станции в Луганской области
WP: глава Пентагона созвал сотни генералов на экстренную встречу без объяснения причин
Польскому президенту не понравились слова Зеленского о том, что они могут сбивать дроны
Из-за российских самолетов США поднимали авиацию возле Аляски
На Запорожской АЭС второй день продолжается блекаут из-за действий РФ
Бывшего президента Франции посадили на пять лет
Все новости...
беспилотники
"Газпром Нефтехим Салават" снова подвергся удару беспилотников СБУ – источник
РФ атаковала 152 дронами: 126 обезвредили, но есть попадания в 7 локациях
Россия массированно атаковала Харьков: известно о более чем десятке "прилетов" БПЛА
Последние новости
20:41
Украина организует представительства в четырех регионах мира на фоне открытия экспорта оружия
20:37
В Молдове приостановили деятельность партии экс-лидера Гагаузии из орбиты Шора
20:31
Вместо коров – бройлеры: на Львовщине построят еще одну птицефабрику
20:24
фотоИстребители Венгрии перехватили пять самолетов РФ над Балтийским морем
20:15
Правительство будет платить по 40 тысяч врачам в зоне боевых действий
20:05
фотоЗеленская в США встретилась с Меланией Трамп
20:02
Фортификации и восстановление: правительство выделит 615 миллионов на прифронтовые территории
19:59
Рютте высмеял заявление Кремля, что РФ – это медведь, а не "бумажный тигр"
19:58
футболОтдал лучшие годы жизни Лобановскому и выиграл Золотой мяч. История карьеры Игоря Беланова
19:56
"Укрзализныця" увеличит размер премий: кому и на сколько
Все новости...
Реклама:
Реклама: