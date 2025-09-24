В РФ второй раз за неделю дроны атаковали нефтехим в Башкортостане

Беспилотники второй раз за неделю атаковали нефтехимический комплекс "Газпром Нефтехим Салават" в российском Башкортостане.

Источник: глава российского региона Башкортостан Радий Хабиров в Telegram

Прямая речь: "Газпром нефтехим Салават" подвергся очередной атаке беспилотников. Выясняем степень повреждений. На месте работают все экстренные службы, принимаем меры по тушению пожара".

Детали: Об атаке ранее сообщили российские телеграм-каналы, ссылаясь на местных жителей. На опубликованных видео и фото виден густой дым от пожара, вспыхнувшего после удара.

