Вночі росіяни атакували Краматорськ, Нікопольщину та Харківщину: є поранені

Анастасія ПроцСереда, 24 вересня 2025, 09:25
фото: Харківська ОВА

У ніч на 24 вересня росіяни атакували Харків, Краматорськ і Нікопольський район: у Харкові ворог випустив 18 дронів по житлових кварталах, поранені четверо людей, ще зафіксовані руйнування на Донеччині та Дніпропетровщині.

Джерело:  начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: Повідомляється, що в ніч на 24 вересня російські війська обстріляли Харків і дев’ять населених пунктів області. Ворог атакував 18 безпілотниками Холодногірський та Шевченківський райони міста. 

Поранення отримали четверо людей: у Харкові постраждав 24-річний чоловік, у Чугуєві – 38-річна жінка, у Прудянці – 87-річний чоловік та 85-річна жінка.

Зазначається, що ворог застосував різні види озброєння: дві авіабомби, 22 дрони-камікадзе "Герань-2", FPV-дрон та інші БпЛА. Пошкоджено житлові будинки, адміністративні споруди, магазини, автомобілі та об’єкти інфраструктури у Харкові, Харківському, Куп’янському, Ізюмському й Чугуївському районах.

 
фото: Харківська ОВА

У Краматорську росіяни двічі вдарили безпілотниками. Спершу дрон влучив у відкриту місцевість поруч із житловим будинком, пошкодивши вікна й фасади.

фото:  Краматорська міська військова адміністрація

Згодом БпЛА "Молнія-2" поцілив у багатоповерхівку, у квартирі спалахнула пожежа, яку рятувальники ліквідували. Постраждалих немає.

 
фото:  Краматорська міська військова адміністрація

На Дніпропетровщині армія РФ обстріляла Нікопольський район з артилерії та FPV-дронами, пошкодила п’ятиповерхівку, авто й лінію електропередач. 

 
фото: Дніпропетровська ОВА

У Синельниківському районі дрон влучив по Маломихайлівській громаді, спалахнула пожежа.

Що передувало: 

Російська армія увечері 23 вересня масовано атакувала Харків безпілотниками.

Харківська областьДніпропетровська областьДонецька областьобстріл
