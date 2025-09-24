Вночі росіяни атакували Краматорськ, Нікопольщину та Харківщину: є поранені
У ніч на 24 вересня росіяни атакували Харків, Краматорськ і Нікопольський район: у Харкові ворог випустив 18 дронів по житлових кварталах, поранені четверо людей, ще зафіксовані руйнування на Донеччині та Дніпропетровщині.
Джерело: начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Деталі: Повідомляється, що в ніч на 24 вересня російські війська обстріляли Харків і дев’ять населених пунктів області. Ворог атакував 18 безпілотниками Холодногірський та Шевченківський райони міста.
Поранення отримали четверо людей: у Харкові постраждав 24-річний чоловік, у Чугуєві – 38-річна жінка, у Прудянці – 87-річний чоловік та 85-річна жінка.
Зазначається, що ворог застосував різні види озброєння: дві авіабомби, 22 дрони-камікадзе "Герань-2", FPV-дрон та інші БпЛА. Пошкоджено житлові будинки, адміністративні споруди, магазини, автомобілі та об’єкти інфраструктури у Харкові, Харківському, Куп’янському, Ізюмському й Чугуївському районах.
У Краматорську росіяни двічі вдарили безпілотниками. Спершу дрон влучив у відкриту місцевість поруч із житловим будинком, пошкодивши вікна й фасади.
Згодом БпЛА "Молнія-2" поцілив у багатоповерхівку, у квартирі спалахнула пожежа, яку рятувальники ліквідували. Постраждалих немає.
На Дніпропетровщині армія РФ обстріляла Нікопольський район з артилерії та FPV-дронами, пошкодила п’ятиповерхівку, авто й лінію електропередач.
У Синельниківському районі дрон влучив по Маломихайлівській громаді, спалахнула пожежа.
Що передувало:
Російська армія увечері 23 вересня масовано атакувала Харків безпілотниками.