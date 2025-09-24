Вночі росіяни атакували Краматорськ, Нікопольщину та Харківщину: є поранені

У ніч на 24 вересня росіяни атакували Харків, Краматорськ і Нікопольський район: у Харкові ворог випустив 18 дронів по житлових кварталах, поранені четверо людей, ще зафіксовані руйнування на Донеччині та Дніпропетровщині.

Джерело: начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: Повідомляється, що в ніч на 24 вересня російські війська обстріляли Харків і дев’ять населених пунктів області. Ворог атакував 18 безпілотниками Холодногірський та Шевченківський райони міста.

Реклама:

Поранення отримали четверо людей: у Харкові постраждав 24-річний чоловік, у Чугуєві – 38-річна жінка, у Прудянці – 87-річний чоловік та 85-річна жінка.

Зазначається, що ворог застосував різні види озброєння: дві авіабомби, 22 дрони-камікадзе "Герань-2", FPV-дрон та інші БпЛА. Пошкоджено житлові будинки, адміністративні споруди, магазини, автомобілі та об’єкти інфраструктури у Харкові, Харківському, Куп’янському, Ізюмському й Чугуївському районах.

фото: Харківська ОВА

У Краматорську росіяни двічі вдарили безпілотниками. Спершу дрон влучив у відкриту місцевість поруч із житловим будинком, пошкодивши вікна й фасади.

РЕКЛАМА:

фото: Краматорська міська військова адміністрація

Згодом БпЛА "Молнія-2" поцілив у багатоповерхівку, у квартирі спалахнула пожежа, яку рятувальники ліквідували. Постраждалих немає.

фото: Краматорська міська військова адміністрація

На Дніпропетровщині армія РФ обстріляла Нікопольський район з артилерії та FPV-дронами, пошкодила п’ятиповерхівку, авто й лінію електропередач.

фото: Дніпропетровська ОВА

У Синельниківському районі дрон влучив по Маломихайлівській громаді, спалахнула пожежа.

Що передувало:

Російська армія увечері 23 вересня масовано атакувала Харків безпілотниками.