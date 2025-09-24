Ночью россияне атаковали Краматорск, Никопольский и Харьковский районы: есть раненые

В ночь на 24 сентября россияне атаковали Харьков, Краматорск и Никопольский район: в Харькове враг выпустил 18 дронов по жилым кварталам, ранены четыре человека, еще зафиксированы разрушения в Донецкой и Днепропетровской областях.

Источник: начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Детали: Сообщается, что в ночь на 24 сентября российские войска обстреляли Харьков и девять населенных пунктов области. Враг атаковал 18 беспилотниками Холодногорский и Шевченковский районы города.

Ранения получили четыре человека: в Харькове пострадал 24-летний мужчина, в Чугуеве – 38-летняя женщина, в Прудянке – 87-летний мужчина и 85-летняя женщина.

Отмечается, что враг применил различные виды вооружения: две авиабомбы, 22 дрона-камикадзе "Герань-2", FPV-дрон и другие БПЛА. Повреждены жилые дома, административные здания, магазины, автомобили и объекты инфраструктуры в Харькове, Харьковском, Купянском, Изюмском и Чугуевском районах.

фото: Харьковская ОВА

В Краматорске россияне дважды нанесли удары беспилотниками. Сначала дрон попал в открытую местность рядом с жилым домом, повредив окна и фасады.

ФОТО: КРАМАТОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ВОЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Впоследствии БПЛА "Молния-2" попал в многоэтажку, в квартире вспыхнул пожар, который спасатели ликвидировали. Пострадавших нет.

ФОТО: КРАМАТОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ВОЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

В Днепропетровской области армия РФ обстреляла Никопольский район из артиллерии и FPV-дронов, повредила пятиэтажку, автомобиль и линию электропередач.

фото: Днепропетровская ОВА

В Синельниковском районе дрон попал в Маломихайловскую общину, вспыхнул пожар.

Что предшествовало:

Российская армия вечером 23 сентября массированно атаковала Харьков беспилотниками.