Зеленський: Ми можемо провести вибори під час припинення вогню

Президент Володимир Зеленський відкидає всі звинувачення в тому, що він централізує владу у своїх руках, не проводить виборів і має проблеми з корупцією в країні. За його словами, вибори можна провести навіть під час зупинення вогню, але для цього треба допомога партнерів і гарантії безпеки.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Fox news

Деталі: Ведучий зауважив, що люди у всьому світі і у США, зокрема, хвилюються щодо корупції в Україні, щодо того, куди йдуть гроші, і щодо того, що не проводяться вибори.

Він також процитував шматок статті Politiko, де йшлося, що нарікання у лавах президентської партії зростають. "У партійних рядах зростають сумніви і невдоволення щодо надто персоналізованого стилю правління Зеленського та його схильності ігнорувати парламент. Крім того, деякі з його власних законодавців досі обурюються через кроки, спрямовані проти антикорупційних органів", – зачитав ведучив. Він запитав, що український президент може на це відповісти.

Пряма мова Зеленського: "Перш за все – це неправда. Усі антикорупційні реформи проголосував цей парламент, більшість. Більшість – це наша партія. Усе, усі зміни, уся незалежність антикорупційної інфраструктури була проголосована упродовж цього року і упродовж війни. І всі європейські інституції завжди підтримували це. Вони знають, бо лиш більшість голосує за ці закони".

Говорячи про вибори, він зазначив, що їх провести непросто, але можливо навіть під час припинення вогню (ceasefire – ред.)

"І навіть якщо би ми змінили (законодавство для виборів – ред.) чи знайшли шлях, як змінити (законодавство, щоб провести вибори – ред.), то ми потребуємо безпеки для цих виборів. Наприклад, ми готові, коли буде припинення вогню. Навіть якщо це важко відповідно до нашої Конституції", – сказав Зеленський.

На уточнююче питання ведучого, чи він говорить зараз про можливість проведення виборів, президент сказав: "Ми можемо (провести вибори – ред.). З нашими партнерами, звісно, і з гарантіями безпеки".

Передісторія: