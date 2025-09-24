Зеленский: Мы можем провести выборы во время прекращения огня

Президент Владимир Зеленский отвергает все обвинения в том, что он централизует власть в своих руках, не проводит выборы и имеет проблемы с коррупцией в стране. По его словам, выборы можно провести даже во время прекращения огня, но для этого нужна помощь партнеров и гарантии безопасности.

Источник: Зеленский в интервью Fox news

Детали: Ведущий отметил, что люди во всем мире и в США, в частности, беспокоятся о коррупции в Украине, о том, куда идут деньги, и о том, что не проводятся выборы.

Он также процитировал фрагмент статьи Politiko, где говорилось, что недовольство в рядах президентской партии растет. "В партийных рядах растут сомнения и недовольство слишком персонализированным стилем правления Зеленского и его склонностью игнорировать парламент. Кроме того, некоторые из его собственных законодателей до сих пор возмущаются шагами, направленными против антикоррупционных органов", – зачитал ведущий. Он спросил, что украинский президент может на это ответить.

Прямая речь Зеленского: "Прежде всего – это неправда. Все антикоррупционные реформы проголосовал этот парламент, большинство. Большинство – это наша партия. Все, все изменения, вся независимость антикоррупционной инфраструктуры была проголосована в течение этого года и в течение войны. И все европейские институты всегда поддерживали это. Они знают, потому что только большинство голосует за эти законы".

Говоря о выборах, он отметил, что их провести непросто, но возможно даже во время прекращения огня (ceasefire – ред.).

"И даже если бы мы изменили (законодательство для выборов – ред.) или нашли способ, как изменить (законодательство, чтобы провести выборы – ред.), то нам нужна безопасность для этих выборов. Например, мы готовы, когда будет прекращение огня. Даже если это сложно в соответствии с нашей Конституцией", – сказал Зеленский.

На уточняющий вопрос ведущего, говорит ли он сейчас о возможности проведения выборов, президент ответил: "Мы можем (провести выборы – ред.). С нашими партнерами, конечно, и с гарантиями безопасности".

