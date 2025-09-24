У Кремлі відповіли Трампу на порівняння РФ із "паперовим тигром"

У Кремлі заперечили слова президента США Дональда Трампа, який назвав Росію "паперовим тигром".

Джерело: речник очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив в інтерв’ю російському РБК, "Радіо Свобода"

Пряма мова Пєскова: "Росія – аж ніяк не тигр. Все-таки Росія більше асоціюється з ведмедем. Паперових ведмедів не буває".

Деталі: Критичні зауваження президента США представник Кремля, по суті, проігнорував, окрім слів про "паперового тигра", зазначає РС.

За словами Пєскова, Кремль не може погодитися з усіма висловлюваннями Трампа щодо "російсько-українського військового конфлікту". Пєсков пояснив зміну тону президента США зустріччю республіканця з українським лідером Володимиром Зеленським.

Спікер Путіна додав, що Росія, "як і раніше, продовжує діалог зі США і цінує налаштування Трампа на досягнення миру в Україні".

Також Пєсков висловив здивування через відмову президента України Володимира Зеленського приїхати до Москви і сказав, що варіанти місця зустрічі Зеленського і Путіна, пропоновані Україною, такі як Швейцарія й Австрія, є неприйнятними для Москви.

Телефонна розмова Путіна з Трампом, за словами речника Кремля, поки що не запланована, але може бути організована у будь-який час.

Пєсков також сказав, що Путін і Трамп спілкуються на "ти" і тепло ставляться один до одного. Трамп напередодні сказав, що його особисті стосунки із Путіним ніяк не вплинули на можливість завершити війну.

Пєсков також назвав те, що відбувається, "війною" і зазначив, що Росії "потрібно її виграти". Офіційно війну РФ в Україні російська влада, як і раніше, називає "спеціальною військовою операцією", траплялися випадки засудження людей за статтею про "дискредитацію армії" за термін "війна" стосовно бойових дій в Україні.

Висловлювання Трампа прокоментував також колишній президент Росії Дмитро Медведєв. Він утримався від образ американського лідера, припустивши, що той "потрапив в альтернативну реальність", але незабаром змінить свою позицію.

Що передувало: В опублікованому після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку пості в соцмережі Truth Social Трамп, зокрема, засумнівався у військовій та економічній силі Росії, назвав її "паперовим тигром" (колосом на глиняних ногах -ред.) і зазначив, що за підтримки ЄС Україні, можливо, вдасться відвоювати у Росії свої території "і навіть піти далі".

Володимир Зеленський напередодні також прокоментував пост Трампа, зазначивши в інтерв’ю Fox News, що був "трохи здивований" висловлюваннями американського президента про можливість повернення України до кордонів 1991 року, і заявив, що це позитивний сигнал.