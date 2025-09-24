В Кремле ответили Трампу на сравнение РФ с "бумажным тигром"

В Кремле ответили на слова президента США Дональда Трампа, который назвал Россию "бумажным тигром".

Источник: пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в интервью российскому РБК, "Радио Свобода"

Прямая речь Пескова: "Россия – никак не тигр. Все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает".

Детали: Критические замечания президента США представитель Кремля, по сути, проигнорировал, кроме слов о "бумажном тигре", отмечает РС.

По словам Пескова, Кремль не может согласиться со всеми высказываниями Трампа о "российско-украинском военном конфликте". Песков объяснил изменение тона президента США встречей республиканца с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Спикер Путина добавил, что Россия "по-прежнему продолжает диалог с США и ценит настрой Трампа на достижение мира в Украине".

Также Песков выразил удивление по поводу отказа президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву и сказал, что варианты места встречи Зеленского и Путина, предлагаемые Украиной, такие как Швейцария и Австрия, являются неприемлемыми для Москвы.

Телефонный разговор Путина с Трампом, по словам спикера Кремля, пока не запланирован, но может быть организован в любое время.

Песков также сказал, что Путин и Трамп общаются на "ты" и тепло относятся друг к другу. Трамп накануне сказал, что его личные отношения с Путиным никак не повлияли на возможность завершить войну.

Песков также назвал происходящее "войной" и отметил, что России "нужно ее выиграть". Официально войну РФ в Украине российские власти по-прежнему называют "специальной военной операцией", были случаи осуждения людей по статье о "дискредитации армии" за термин "война" в отношении боевых действий в Украине.

Высказывания Трампа прокомментировал также бывший президент России Дмитрий Медведев. Он воздержался от оскорблений американского лидера, предположив, что тот "попал в альтернативную реальность", но вскоре изменит свою позицию.

Что предшествовало: В опубликованном после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке посте в соцсети Truth Social Трамп, в частности, усомнился в военной и экономической силе России, назвал ее "бумажным тигром" (колосс на глиняных ногах - ред.) и отметил, что при поддержке ЕС Украине возможно, удастся отвоевать у России свои территории "и даже пойти дальше".

Владимир Зеленский накануне также прокомментировал пост Трампа, отметив в интервью Fox News, что был "немного удивлен" высказываниями американского президента о возможности возвращения Украины к границам 1991 года, и заявил, что это позитивный сигнал.