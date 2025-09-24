Усі розділи
У Росії хочуть запровадити цілорічний призов до армії

Анастасія ПроцСереда, 24 вересня 2025, 13:33
У Росії хочуть запровадити цілорічний призов до армії
МОБІЛІЗАЦІЯ В РОСІЇ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО РИА НОВОСТИ

Держдума РФ у першому читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає призов на військову службу протягом усього року – з 1 січня до 31 грудня.

Джерело: "РИА Новости", "Интерфакс"

Деталі: Повідомляється, що документ дозволяє військкоматам РФ цілорічно проводити медичні огляди, психологічний відбір і засідання призовних комісій. Водночас відправка призовників до військових частин залишиться двічі на рік – з 1 квітня по 15 липня та з 1 жовтня по 31 грудня.

Законопроєкт також передбачає, що повістки можуть надсилати будь-коли протягом року. Якщо ж призовник не отримає виклик, він зобов’язаний самостійно з’явитися до військкомату для звірки даних упродовж двох тижнів з початку чергового періоду відправки.

Зазначається, що автор ініціативи, голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що нововведення має "розвантажити військкомати", які зараз "працюють три місяці на рік у режимі ошпареної кішки".

Що передувало:

У 2023 році Державна дума Російської Федерації підвищила призовний вік чоловіків до 30 років, заборонила людям із повісткою виїжджати за кордон і підвищила штраф за неявку до військкомату в 10 разів.

Росіяармія
