В России хотят ввести круглогодичный призыв в армию

Анастасия Проц Среда, 24 сентября 2025, 13:33
В России хотят ввести круглогодичный призыв в армию
МОБИЛИЗАЦИЯ В РОССИИ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО РИА НОВОСТИ

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает призыв на военную службу в течение всего года – с 1 января по 31 декабря.

Источник: "РИА Новости", "Интерфакс"

Детали: Сообщается, что документ позволяет военкоматам РФ круглый год проводить медицинские осмотры, психологический отбор и заседания призывных комиссий. В то же время отправка призывников в воинские части останется два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Законопроект также предусматривает, что повестки могут присылать в любое время в течение года. Если же призывник не получит вызов, он обязан самостоятельно явиться в военкомат для сверки данных в течение двух недель с начала очередного периода отправки.

Отмечается, что автор инициативы, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что нововведение должно "разгрузить военкоматы", которые сейчас "работают три месяца в году в режиме ошпаренной кошки".

Что предшествовало:

В 2023 году Государственная дума Российской Федерации повысила призывной возраст мужчин до 30 лет, запретила людям с повесткой выезжать за границу и повысила штраф за неявку в военкомат в 10 раз.

Росcияармия
