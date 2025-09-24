Усі розділи
Генштаб: Сили оборони уразили виробництво дронів і нафтоперекачувальні станції в РФ

Валентина РоманенкоСереда, 24 вересня 2025, 15:46
Генштаб: Сили оборони уразили виробництво дронів і нафтоперекачувальні станції в РФ
ілюстрація Генштабу

Сили оборони 24 вересня завдали ураження по об'єктах ворога у Волгоградській області РФ, які задіяні у забезпеченні окупаційної армії, та виробництву дронів на Бєлгородщині.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Повідомляється, що вогонь охопив нафтоперекачувальну станцію "Кузьмичи-1", що є частиною транспортної системи для сирої нафти в південні регіони РФ. Крім того, уражено нафтоперекачувальну станцію "Зензеватка", яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід "Куйбишев-Тихорецьк".

Окрім цього, минулої ночі підрозділи Сил оборони України, з метою порушення виробництва безпілотних літальних апаратів та зниження бойових спроможностей противника, уразили виробництво БпЛА в н.п. Валуйки, що в Бєлгородській області РФ. Зафіксовано влучання та пожежу.

Результати та ступінь ураження уточнюються.

Також Генштаб підтверджує ураження установки первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6 території нафтопереробного підприємства "Газпром Нефтехім-Салават" у Башкортостані. На заводі триває пожежа.

Ще підтверджено успішну реалізацію однієї з попередніх місій. Так, 22 вересня далекобійні засоби Сил оборони України уразили Астраханський газопереробний завод (Астраханська область РФ). Пошкоджено ділянки виробництва, що спричинило зупинку частини виробничого процесу, зазначають українські військові.

Цей ГПЗ є одним із найбільших у світі газохімічних комплексів та головним виробником сірки для вибухівки в РФ, забезпечуючи до 66% російського виробництва. Річний об’єм переробки нафтопродуктів на Астраханському ГПЗ становить до 3,2 млн тонн на рік.

