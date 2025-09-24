Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: Силы обороны ударили по производству дронов и нефтеперекачивающих станциях в РФ

Валентина РоманенкоСреда, 24 сентября 2025, 15:46
Генштаб: Силы обороны ударили по производству дронов и нефтеперекачивающих станциях в РФ
иллюстрация Генштаба

Силы обороны 24 сентября нанесли поражение по объектам врага в Волгоградской области РФ, задействованным в обеспечении оккупационной армии, и по производству дронов на Белгородщине.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Сообщается, что огонь охватил нефтеперекачивающую станцию ​​"Кузьмичи-1", являющуюся частью транспортной системы для сырой нефти в южные регионы РФ. Кроме того, поражена нефтеперекачивающая станция "Зензеватка", которая обеспечивает транспортировку нефти через магистральный нефтепровод "Куйбышев-Тихорецк".

Реклама:

Кроме этого, минувшей ночью подразделения Сил обороны Украины с целью нарушения производства беспилотных летательных аппаратов и снижения боевых способностей противника поразили производство БпЛА в н.п. Валуйки в Белгородской области РФ. Зафиксировано попадание и пожар.

Результаты и степень поражения уточняются.

Также Генштаб подтверждает поражение установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 территории нефтеперерабатывающего предприятия "Газпром Нефтехим-Салават" в Башкортостане. На заводе продолжается пожар.

РЕКЛАМА:

Еще подтверждена успешная реализация одной из предыдущих миссий. Так, 22 сентября дальнобойные средства Сил обороны Украины поразили Астраханский газоперерабатывающий завод (Астраханская область РФ). Повреждены участки производства, что повлекло за собой остановку части производственного процесса, отмечают украинские военные.

Этот ГПЗ является одним из самых крупных в мире газохимических комплексов и главным производителем серы для взрывчатки в РФ, обеспечивая до 66% российского производства. Годовой объем переработки нефтепродуктов на Астраханском ГПЗ составляет до 3,2 млн. тонн в год.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоСилы беспилотных систем поразили 3 газораспределительные станции в Луганской области
WP: глава Пентагона созвал сотни генералов на экстренную встречу без объяснения причин
Польскому президенту не понравились слова Зеленского о том, что они могут сбивать дроны
Из-за российских самолетов США поднимали авиацию возле Аляски
На Запорожской АЭС второй день продолжается блекаут из-за действий РФ
Бывшего президента Франции посадили на пять лет
Все новости...
Последние новости
20:41
Украина организует представительства в четырех регионах мира на фоне открытия экспорта оружия
20:37
В Молдове приостановили деятельность партии экс-лидера Гагаузии из орбиты Шора
20:31
Вместо коров – бройлеры: на Львовщине построят еще одну птицефабрику
20:24
фотоИстребители Венгрии перехватили пять самолетов РФ над Балтийским морем
20:15
Правительство будет платить по 40 тысяч врачам в зоне боевых действий
20:05
фотоЗеленская в США встретилась с Меланией Трамп
20:02
Фортификации и восстановление: правительство выделит 615 миллионов на прифронтовые территории
19:59
Рютте высмеял заявление Кремля, что РФ – это медведь, а не "бумажный тигр"
19:58
футболОтдал лучшие годы жизни Лобановскому и выиграл Золотой мяч. История карьеры Игоря Беланова
19:56
"Укрзализныця" увеличит размер премий: кому и на сколько
Все новости...
Реклама:
Реклама: