Генштаб: Силы обороны ударили по производству дронов и нефтеперекачивающих станциях в РФ

Силы обороны 24 сентября нанесли поражение по объектам врага в Волгоградской области РФ, задействованным в обеспечении оккупационной армии, и по производству дронов на Белгородщине.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Сообщается, что огонь охватил нефтеперекачивающую станцию ​​"Кузьмичи-1", являющуюся частью транспортной системы для сырой нефти в южные регионы РФ. Кроме того, поражена нефтеперекачивающая станция "Зензеватка", которая обеспечивает транспортировку нефти через магистральный нефтепровод "Куйбышев-Тихорецк".

Реклама:

Кроме этого, минувшей ночью подразделения Сил обороны Украины с целью нарушения производства беспилотных летательных аппаратов и снижения боевых способностей противника поразили производство БпЛА в н.п. Валуйки в Белгородской области РФ. Зафиксировано попадание и пожар.

Результаты и степень поражения уточняются.

Также Генштаб подтверждает поражение установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 территории нефтеперерабатывающего предприятия "Газпром Нефтехим-Салават" в Башкортостане. На заводе продолжается пожар.

РЕКЛАМА:

Еще подтверждена успешная реализация одной из предыдущих миссий. Так, 22 сентября дальнобойные средства Сил обороны Украины поразили Астраханский газоперерабатывающий завод (Астраханская область РФ). Повреждены участки производства, что повлекло за собой остановку части производственного процесса, отмечают украинские военные.

Этот ГПЗ является одним из самых крупных в мире газохимических комплексов и главным производителем серы для взрывчатки в РФ, обеспечивая до 66% российского производства. Годовой объем переработки нефтепродуктов на Астраханском ГПЗ составляет до 3,2 млн. тонн в год.